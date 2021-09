Schulraumstrategie Grindelwald – Wo und wie gehen die Kinder 2030 in die Schule? In Grindelwald ist derzeit eine Schulraumstrategie in Arbeit. Eine Info-Veranstaltung über das Wo und Wie der künftigen Schule stiess auf reges Interesse. Anne-Marie Günter

Das Dorf Grindelwald aus der Vogelperspektive. An einem Infoanlass wurde über die künftige Schulraumstrategie diskutiert. Foto: Bruno Petroni

So jung, wie die Teilnehmenden an der Infoveranstaltung vom Donnerstag im Durchschnitt waren, sind die Interessierten selten: Es ging in Grindelwald um die Mitwirkung bei der Erarbeitung der Schulraumstrategie für die nächsten 10 bis 15 Jahre – und unter den rund 60 Besuchern waren viele junge Eltern. «Es ist für die Gemeinde wichtig, eine attraktive Schule mit einem guten Image zu haben», sagte Gemeindepräsident Beat Bucher.

Der Gemeinderat entwickle eine Liegenschaftsstrategie. Ein zentraler Teil davon sei die Schulraumstrategie. Für die Aufgabe hat der Gemeinderat eine Projektgruppe eingesetzt. Es gehe darum, die Bildungsorganisation mit den Bildungsliegenschaften in Übereinstimmung zu bringen, erklärte Heiner Schmid von der Pädagogischen Hochschule Bern, der als externer Berater in der Gruppe Einsitz genommen hat.