Diemtigbergli – Wo Thuns Stadtregierung neue Ideen ausheckte Wichtige Kapitel der Thuner Politik nahmen einst auf dem Diemtigbergli ihren Anfang. Diese Woche frischte die ehemalige Thuner Politprominenz dort alte Erinnerungen auf. Godi Huber

«Klassentreffen» ehemaliger Thuner Gemeinderätinnen und Gemeinderäte auf dem Diemtigbergli: (v.l.) Marianne

Dumermuth, Walter Schläppi, Fritz Grossniklaus, Katrin Barben, Hans Kelterborn, Hansueli von Allmen, Melchior Buchs, Peter Siegenthaler (amtierender Gemeinderat), Ursula Haller, Beat Straubhaar, Andreas Lüscher, Heinz Leuenberger, Marius Mauron (ehem. Ratssekretär), Hansrudolf Gerber, Remo Berlinger (ehem. Vizestadtschreiber), Jürg Alder (ehem. Informationsbeauftragter). Foto: PD

Oberhalb von Diemtigen, auf knapp 1000 Meter über Meereshöhe, liegt das Diemtigbergli, mit Bergsee, Hochmoor, prächtiger Aussicht ins Simmental und dem «Bergli», einem einst beliebten Ausflugsrestaurant, das heute noch eingeschränkt offen ist (siehe Kasten). Der Ort ist ein voralpines Schmuckstück, das viele Jahre bis in Thuns Stadtpolitik ausstrahlte. Dies wurde am Dienstag in Erinnerung gerufen, als sich im Gasthaus Bergli die Politprominenz der vergangenen Jahrzehnte ein Stelldichein gab.