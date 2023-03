Das Emmental hat ein Problem – Wo sollen die Kinder künftig bloss schwimmen lernen? Die Hallenbäder in Sumiswald und Langnau müssen saniert werden. Doch die Standortgemeinden werden das kaum allein finanzieren können. Susanne Graf

Das waren noch Zeiten, als sich Kinder in Sumiswald ans Wasser gewöhnen konnten. Archivfoto: Thomas Peter

«Dann gehen wir halt in die Emme.» So antwortet eine Schangnauer Lehrerin auf die Frage, was passieren würde, wenn die Gemeinde Langnau die finanzielle Kraft nicht aufbrächte, um das über 50-jährige Hallenbad zu sanieren. So richtig ernst meinte sie es aber nicht.