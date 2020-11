Angetroffen – «Wo sind nur all die Jahre hin?» Heute stellen wir Verena Portner aus Oberstocken vor. Stefan Geissbühler

In ihrem Element: Verena Portner an der Kasse im Coop-Verkaufsgeschäft Thun Schönau. Foto: PD

«Nein, langweilig wird mir nie!»: Verena Portner sagt es mit Nachdruck und unterstreicht die Aussage mit einem herzlichen Lachen. Und wer die 57-Jährige bei ihrer Arbeit in der Coop-Verkaufsstelle Schönau in Thun beobachtet, merkt: Hier ist jemand mit Herzblut bei der Sache. Freundlich begrüsst sie die Kundinnen und Kunden, mit zahlreichen ist sie per Du.

«Viele Leute, die heute hier einkaufen, kannte ich schon als Bébé», erklärt die Rayonleiterin Non-Food. «Und genau das gefällt mir hier sehr, in diesem kleinen Laden geht es familiär zu und her.» Ein Wechsel in eine grössere Verkaufsstelle sei deshalb nie ein Thema gewesen. Viele ältere Kundinnen und Kunden würden es sehr schätzen, mit der Frau an der Kasse kurz über Gott und die Welt plaudern zu können. «Ich könnte ein Buch über die Schönau schreiben, mit vielen lustigen, aber auch traurigen Kapiteln», gibt Verena Portner zu bedenken.

«Meine Chefs waren immer zufrieden mit mir – und ich mit ihnen» Verena Portner

Denn sie arbeitet nicht erst seit gestern in diesem Coop-Laden, sondern seit genau 40 (!) Jahren. Ihr Chef hat für dieses aussergewöhnliche Jubiläum ein Plakat anfertigen lassen, dass vor der Verkaufsstelle steht. «Ich kann mich noch gut an den 13. Oktober 1980 erinnern, damals habe ich als Volontärin bei Coop angefangen», sagt Verena Portner. «Mir war auf Anhieb wohl hier, es hat einfach alles gepasst.» Es folgte die Ausbildung zur Detailhandelsangestellten – und die definitive Anstellung. «Meine Chefs waren immer zufrieden mit mir – und ich mit ihnen», lacht sie. Der aktuelle Chef ist übrigens der sechste, mit dem sie in ihrer Laufbahn zusammengearbeitet hat.

«Heimatland, wo sind nur all die Jahre hin?», sinniert Verena Portner und erinnert sich an die mechanischen Kassen, die sie vor 40 Jahren bedient hat. Oder an den Pouletofen, der genau wie der Gemüsestand im Aussenbereich definitiv Vergangenheit ist – wie auch das Rüsten der angelieferten Gemüse. «Damals bestellten wir die Ware telefonisch, heute werden die Bestellungen grösstenteils automatisch ausgelöst», erklärt die in Oberstocken Wohnhafte.

Und wie sehen die beruflichen Pläne der 57-Jährigen aus? «Wenn sie mich behalten», schmunzelt Verena Portner, «dann arbeite ich bis zur Pensionierung im Coop Thun Schönau weiter – so wären es dann 47 Jahre.»