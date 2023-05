Teich in Burgdorf, Park in Langnau – Wo sind bloss die «Änteli» geblieben? Vielleicht landeten sie im Kochtopf, vielleicht im Bauch von Fuchs und Marder. Oder flogen sie weg? Burgdorf rätselt über seine Enten – wie einst Langnau. Stephan Künzi

Da warens nur noch zwei: Die Stadt Burgdorf vermisst drei der fünf Enten, die bis vor kurzem den «Änteliteich» bevölkert haben. Foto: Franziska Rothenbühler

«Und für die ganz Kleinen, die noch nicht wild herumtoben können, gibt es einen eingezäunten Ententeich, wo das ganze Jahr über Enten anzutreffen sind.» So wirbt die Stadt Burgdorf auf ihrer Website für den «grossen und sympathischen Spielplatz», der direkt am Fussweg vom Bahnhofquartier in die Oberstadt liegt und neben Aktivitäten an allerlei Geräten eben auch Begegnungen mit Tieren bietet.