Tierpark Dählhölzli Bern – Wo sich Steinbock, Murmeltier und Städter begegnen Letzte Woche bezogen die Steinböcke die neue Aare-Alpen-Anlage im Tierpark Dählhölzli. Und bereits gab es Nachwuchs. Urs Wüthrich

Von den zehn Steinböcken sind bereits fünf im neuen Gehege geboren worden. Foto: Beat Mathys Zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren Steinböcke in der Schweiz so gut wie ausgerottet. Foto: Beat Mathys In der Anlage haben die Tiere viele Klettermöglichkeiten. Foto: Beat Mathys Die neue Anlage bietet den Tieren mit 1450 Quadratmetern viel mehr Platz als die alte. Foto: Beat Mathys Bald werden die Besucherinnen und Besucher auch beobachten können, wie sich Steinböcke und Murmeltiere begegnen. Foto: Beat Mathys Ein Teil der Anlage wird auch für Besucherinnen und Besucher begehbar sein. Allerdings erst dann, wenn der Tierpark wieder eröffnen darf. Foto: Beat Mathys Das Steinbockgehege am Spazierweg an der Aare ist das älteste im ganzen Tierpark. Es wurde 1937 eröffnet. Foto: Beat Mathys 1 / 7

Zwar ist der Tierpark Dählhölzli wegen der Corona-Krise immer noch geschlossen. Immerhin aber kann die neue Aare-Alpen-Anlage am Aareweg besichtigt werden – nicht nur das Gehege, sondern auch die Tiere. Am Montag letzter Woche sind nämlich die Steinböcke eingezogen. «Von den zehn Tieren sind bereits fünf in der neuen Anlage geboren worden», freut sich Tierpark-Direktor Bernd Schildger. «Sie fühlen sich sehr wohl.»