Neuer Spielplatz am Hasliberg – Wo sich Muggestutz und Moorchnorze treffen Am Bidmiseeli wird morgen Sonntag der neue Zwergenspielplatz eröffnet. Er basiert auf dem neuesten Muggestutz-Buch. Diese Zeitung hat ihn getestet. Nathalie Günter

Beim Häuschen von Fergger – ein Moorchnorz, der sich in einen Zwerg verwandelt – hängt auch der Korb an der Seilwinde. Foto: Nathalie Günter

Baumhäuschen eins nach dem anderen, kleine Zwergenkleider an der Wäscheleine und ein Erdhaus mit Tunnel, Sprachrohr und Kaleidoskop – dieses Bild bietet sich jenen, die «Erlösung der Vergessenen», der fünfte Band rund um den bekannten Haslizwergen Muggestutz und seine Freunde, öffnen. Und ab sofort sieht es genauso in der Mittelstation Bidmi am Hasliberg aus. Ein riesiger Zwergenspielplatz – für kleine und grössere Kinder – erstreckt sich neben dem Bidmiseeli auf gut 1700 Quadratmeter und geht diesen Sonntag (ab 11 Uhr, inklusive Buchvernissage) auf.