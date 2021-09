Ideale Bedingungen – Wo sich der Dachs besonders wohlfühlt In ungestörter Natur, wo sie nicht dem Strassenverkehr zum Opfer fallen, können sich Dachse gut vermehren.

Junge Dachse auf Entdeckungsreise. Archivfoto: Hans Wüthrich

«Die Anzahl Dachse hat sich in der Schweiz in den letzten 20 Jahren verdoppelt», schrieb Naturschutz.ch bereits Ende 2018. Immer häufiger taucht das Tier auch in der Stadt auf. Denn der Dachs als Allesfresser interessiert sich auch für den städtischen Abfall.

Gemäss der Deutschen Wildtier-Stiftung finden Dachse ihre Nahrung sonst in Streu- oder Laubschichten, wo sie nach Käfern, Larven und anderen Kerbtieren suchen, zudem schmatzen sie gerne Regenwürmer oder Fallobst. «Auch auf landwirtschaftlichen Kulturen fühlen sich Dachse wohl», schreibt die Stiftung und erwähnt, dass insbesondere Maiskolben äusserst beliebt seien.