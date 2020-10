Ausflugstipp Hettiswil – Wo oben gleichzeitig unten ist Wenns draussen kälter wird, ist das Illusoria-Land in Hettiswil gerade richtig. Die Besucher erwartet ein Nachmittag voller optischer Täuschungen. Sandra Rutschi

Sandro Del-Prete ist der Meister der optischen Täuschung. Foto: Andreas Blatter

Rundum tanzen Punkte. Die Brücke neigt sich nach links, gleich kippt sie unter mir weg. Auch wenn ich weiss, dass der Steg durch den Tunnel im Illusoria-Land stabil ist, klammere ich mich ans Geländer. Irgendwann bleibt nur noch eins, um zum Ausgang zu gelangen: Augen zu und durch.

Spätestens im Desorientierungstunnel in Sandro Del-Pretes Galerie für optische Täuschungen wird jedem Besucher schwindlig. Doch auch im Rest der Ausstellung geht es verwirrend zu und her. Die Bilder und Skulpturen stammen von Del-Prete selbst – dem Meister der Illusionen, der ebenfalls den berühmten Laubengaffer erschaffen hat, der im Bahnhof Bern den Passanten hinterherstarrt. Seine neueste Schöpfung ist das mittelalterliche Epos Lucia vom Jammerchor, zu dem ihn ein Stein in Form eines Totenschädels inspirierte.

Seit über 60 Jahren beschäftigt sich der Künstler mit optischen Täuschungen. Einige seiner Werke sind um die Welt gegangen, etwa das Liebespaar, das beim genauen Hinsehen aus Delfinen besteht. Mit Skulpturen, Hologrammen, der Einbindung der vierten Dimension und versteckten Bildern in Bildern schafft es Del-Prete immer wieder, seine Besucher zu verblüffen. So entdeckt man in seiner Galerie etwa Treppen und Schachbretter, bei denen oben gleichzeitig unten ist.

«Alles, was wir sehen, interpretieren wir mit unseren Erfahrungen. Und das Neue verwirrt uns», erklärt der Künstler. Beim Liebespaar-Bild aus Delfinen zum Beispiel sehen Erwachsene zuerst das Paar, Kinder hingegen die Tiere. «Ihnen ist diese Art der Liebe fremd. Zudem achten sie zuerst auf Details, während Erwachsene vorab das Ganze wahrnehmen.» Richtig hinschauen, staunen und über sich selber lachen – was im Leben oft zu kurz kommt, ist im Illusoria-Land Pflicht.

Das Illusoria-Land Infos einblenden Das Illusoria-Land befindet sich im Restaurant Kreuz in Hettiswil. Anfahrt: Mit der S-Bahn bis Hindelbank, dann mit dem Bus nach Hettiswil Kreuz (Reisezeit: 19 Minuten). Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag, 14 bis 17.30 Uhr; Samstag/Sonntag, 13 bis 17 Uhr. Eintrittspreise: Erwachsene Fr. 20.00; Kinder Fr. 10.00.