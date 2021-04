Überbauung in Lützelflüh – Wo nicht nur Pflanzen und Gemüse wachsen sollen Das Quartier im Baumgarten wird in vier Etappen realisiert. Derzeit ist die dritte im Gange. Vor den Häusern ist eine Grünfläche mit einem Gemeinschaftsgarten geplant. Jacqueline Graber

Noch stapelt sich auf dem Gelände Baumaterial. Geplant ist hier der Anbau von Lauch, Blumenkohl und Co. Foto: Beat Mathys

Noch ist der Platz mit Baumaterial überstellt. Doch im Sommer 2022 soll es hier blühen und wachsen. Denn Reto Gsell hat eine Vision: «Uns schwebt ein Gemeinschaftsgarten vor.» Entstehen soll der Pflanz- und Blumenplatz im Quartier im Baumgarten. Gsell hat dieses zusammen mit Michael Schilt geplant und realisiert. Die beiden Architekten sind Inhaber der Firma RMCM GmbH.

Die Überbauung befindet sich mitten im Dorf Lützelflüh. Das Stück Land, das etwa so gross wie ein Fussballfeld ist, liegt zwischen der Gewerbe- und der Emmenstrasse. 2019 wurden in einer ersten Etappe drei Mehrfamilienhäuser mit Eigentumswohnungen realisiert. Später folgten fünf Mehrfamilienhäuser. Derzeit sind vier Liegenschaften mit insgesamt 12 Eigentumswohnungen im Bau, alle Wohneinheiten sind bereits verkauft. Die vierte und letzte Etappe ist in Planung und soll Ende Jahr in Angriff genommen werden.