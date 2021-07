Sommerwetter nach Hochwasser – Wo man im Kanton Bern jetzt baden kann – und wo sicher nicht Endlich Sommer! Nach wochenlangem Dauerregen zieht es nun viele ans und ins Wasser. Wir zeigen auf, wo man sich ein Bad gönnen kann. Und wo es zu gefährlich ist. Christian Häderli

Das Berner Marzilibad am Dienstag: Bis auf das Planschbecken sind alle Bassins geöffnet. Auch ein Teil der Liegewiese kann bereits wieder genutzt werden. Tamedia AG

Man wagte sich schon fast nicht mehr, noch vom Sommer zu träumen. Während Wochen regnete es beinahe ununterbrochen, die Abflussmengen und Pegelstände der Bäche, Flüsse und Seen stiegen bedrohlich an, vielerorts kam es zu Überschwemmungen.

Am Samstag schliesslich verhinderte ein Wetterumschwung das Schlimmste, seither wird es jeden Tag etwas wärmer, das Hoch Dana bestimmt das Wetter. Am wärmsten wird es voraussichtlich am Freitag, dann wird im Flachland der vorläufige Höchstwert von 29 Grad erreicht. Entsprechend gross ist das Bedürfnis der meisten Daheimgebliebenen, den bisher versäumten Sommer nun nachzuholen.