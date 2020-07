Umfrage in Burgdorf – Wo machen Sie Ferien? Einige wagen sich über die Grenze, andere nicht. Doch auch Ferien hierzulande laufen in diesem Jahr anders ab als normalerweise. Die Passanten in Burgdorf erzählen von ihren Reiseplänen. Regina Schneeberger

Isola Bella oder Badi Burgdorf: In diesem Jahr werden sich wohl viele fürs heimische Planschbecken entscheiden. Foto: Getty Images

Sizilien, Kreta oder doch lieber die Côte d’Azur? In den langen Ferien locken die Schweizerinnen und Schweizer jeweils Reiseziele ennet der Grenze an. Doch wie sieht es in diesem aussergewöhnlichen Sommer aus? In den meisten Ländern im Schengen-Raum wären Ferien trotz Coronavirus möglich. Wir haben die Passanten vor dem Einkaufszentrum Neumarkt in Burgdorf nach ihren Plänen befragt.