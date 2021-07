Leserreaktionen – «Wo liegt nun das Problem?» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum Windpark auf dem Romontberg.

Zu «Diese Windturbinen würde man sogar von Bern aus sehen»

Wo liegt nun das Problem, wenn man die Windräder von Bern aus sieht? Dort ist doch der grösste Teil der Menschen für deutlich mehr Klimaschutz und weniger fossile Energie. Dann sollten die Stadtberner doch grosse Freude haben beim täglichen Anblick der Windräder? Ist ja der sichtbare Beweis, dass es mit der Wende vorwärts geht. Onlinekommentar von Beat Schneider

Die Verschandelung der Landschaft steht in keinem Verhältnis zur gewonnenen Energie. Nicht nur die Turbinen am Horizont oder in nächster Nähe sind ein Thema sondern auch andere, sonst heilige Belangen, wie Wald und Landwirtschaftsland (für die Erschliessung). Diese verlieren auf einmal ihre Bedeutung. Und es wird abgeholzt und gestrasst. Onlinekommentar von André Chevallaz

Windturbinen müssen doch dort gebaut werden, wo überhaupt Wind über längere Zeit des Tages weht. Das nennt man Energiegewinnung nach ökonomischem Prinzip. Den Bantigerturm sieht man an manchen Orten von Bern auch. Wenn man 100 Berner fragen würde: Wann hast du den Bantiger gesehen und wahrgenommen, sagten wohl 99 oh, den Bantigerturm …. Mehrere Jahre nicht mehr. Onlinekommentar von Werner Wenger

Zu «‹Bösartige› Hacker unterwegs im Auftrag der Partei»

Liege ich mit meinem Vorstellungsvermögen sehr daneben, wenn ich meine, dass in absehbarer Zeit die meisten kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Staaten nicht mehr mit den gängigen Schusswaffen, Bomben und Giftgas begangen werden? Fürs Militär tätige, bestens versierte Hacker werden auf Befehl die wichtigsten Infrastrukturen irreparabel lahmlegen. Die Katastrophe wird im Gegensatz zu Bombardierungen etwas verzögert erfolgen. Es sollte sich jeder, ebenso wie ich, Gedanken darüber machen, was das für die Menschheit bedeuten könnte. Hans Gamliel, Rorschach

Zu «Bei diesem Corona-Wert greift der Bundesrat wieder durch»

Ich bin dem Bundesrat dankbar, dass er auf einen Impfzwang verzichtet. Jeder Mensch hat das Recht auf körperliche Unversehrtheit, und bei dieser Impfung ist nicht klar, was sie längerfristig für Auswirkungen haben kann. Kritische Stimmen dazu werden von den Medien weitgehend ignoriert. Hingegen wird die Angst vor Covid geschürt, was Auswirkungen auf die Psyche vieler Menschen hat. Die grosse Zunahme von Patienten in psychiatrischer Behandlung und Suizidfällen spricht eine deutliche Sprache. Wir leben in einem demokratischen, freiheitlichen Rechtsstaat, und das beinhaltet auch die Freiheit, sich für oder gegen diese Impfung zu entscheiden, ohne mit diskriminierenden Auswirkungen rechnen zu müssen. Kathy Borter, Schliern

