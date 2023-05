Galerie Wandfluh in Frutigen – Wo Kleinkunst ganz gross rauskommt Vom 5. bis zum 7. Mai stellen 16 Malerinnen und Fotografen ihre Werke aus. Die 21. Ausgabe der Ausstellung Galerie Wandfluh setzte auf eine stimmige Umgebung und die «inneren» Werte. Thomas Feuz

Die Ausstellung lockte rund 400 Besucherinnen und Besucher an. Foto: Thomas Feuz

So vielseitig wie das Wetter hinter den grossen Fensterscheiben der Ausstellungslokalitäten, so abwechslungsreich präsentiert sich auch die Geschichte der Kunstausstellungen an der Helkenstrasse in Frutigen. Auf Initiative des Wandfluh-Mitarbeiters und Hobbymalers Friedrich Briggen und des Restaurateurs Giuseppe di Stefano erfolgte der Auftakt bereits im Jahr 1987. Ab 1995 übernahm die Hydraulikfirma Wandfluh offiziell die Organisation der Kunstausstellungen und lud in der Folge alle ein bis zwei Jahre zu einem Anlass ein.