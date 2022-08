Serie «So tönt das Oberland» – Wo Kinderaugen glänzen und auch Erwachsene

ganz Ohr sind Ein Stück hörbares Kulturerbe. Das vermittelt das Freilichtmuseum Ballenberg in Zusammenarbeit mit der Mutabor-Märchenstiftung im Rahmen des gemeinsamen Projekts «Ganz Ohr». Murielle Buchs

Etwas unheimlich geht es in der Kapelle Turtig/Raron zu: Erzählerin Luciana Brusa zieht Gross und Klein in den Bann ihrer Geschichte. Foto: Murielle Buchs

«Woschù as Gschüchtli lose?», fragt Rita Riedo in ihrem unverkennbaren Sensler Dialekt. Die Kinderaugen glänzen und verraten: Ja, sie wollen. Die Erzählerin schreitet im Raum auf und ab, zieht Gegenstände in ihre Geschichte mit ein und unterstreicht diese mit Gesten und Mimik. Die Kinder machen grosse Augen. Den Mund leicht geöffnet, tauchen sie voll in die Sage ein. Sie sind ganz Ohr.