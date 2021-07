Neues Seniorenheim in Bätterkinden – Wo Jung und Alt sich begegnet Der Ahornpark beginnt zu leben: Die ersten Bewohnerinnen und Bewohner sind da. Susanna Fricke-Michel

Viel Platz auch im Freien. Senevita eröffnet in Bätterkinden ein neues Seniorenheim, den Ahornpark. Fotos: Marcel Bieri

«Kann ich helfen», fragt die Réceptionistin eine Seniorin, die etwas ratlos in der Eingangshalle vor dem Lift steht. «Wo genau muss ich da drücken?», will diese wissen. «Ist halt alles noch so neu.» Sie gehört zu den ersten Bewohnerinnen und Bewohnern des Senevita-Ahornparks und ist kurz danach im Lift verschwunden.

Dafür kommt Christina Bonertz zum Empfang. Die Geschäftsführerin führt durch die neue Anlage für betreutes Wohnen und Pflege. Mit dem Lift geht es ins erste Stockwerk, direkt in das Esszimmer der Pflegeabteilung, das benachbarte Wohnzimmer und auf eine grosszügige Terrasse. Das Hochbeet in der Mitte ist noch leer, die Sonnenstore wartet auf den elektrischen Anschluss. Und doch wird klar, dass es sich hier bald sehr gut ruhen oder miteinander reden lässt.