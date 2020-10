Wynigen entdecken – Wo Jeremias Gotthelf seine Henriette heiratete Auf einem neuen Rundgang können Besucherinnen und Besucher die alten Bauten von Wynigen erkunden. Dabei kommt so manche Geschichte zutage. Gertrud Lehmann

1833 feierte Jeremias Gotthelf in dieser Kirche seine Hochzeit. Fotos: Marcel Bieri

Kennen Sie Wynigen? Noch nicht? Dann sei Ihnen gesagt: Unter der Handvoll Häuser entlang der Strasse nach Langenthal verbergen sich Kleinode, für die es sich lohnt, am Bahnhof zu parkieren und zu Fuss das Dorf zu erforschen. Zahlreiche Bauten gelten laut kantonaler Denkmalpflege als schützenswert oder erhaltenswert. Einige, wie der Wilde Mann, sogar als Kulturgüter von nationaler Bedeutung. Nun gibt es neu ein Heft mit Beschreibungen von 36 sehenswerten Objekten.

Darin zu finden ist auch das Läbchuechehuus. Auf dem Weg ins Dorf fällt dieses 1856 errichtete Gebäude sofort auf. Man bekommt da heute zwar keine Lebkuchen mehr, dafür hübsche Schuhe und Taschen. Es ist im Schweizer Holzstil, auch als Laubsägelistil bezeichnet, erbaut. Die junge Schweiz von 1848 fand, so steht es im Begleitheft, in diesem Baustil ein eigenes architektonisches Markenzeichen. Darum findet man diese Häuser mit den schmucken Holzdurchbrüchen landauf, landab in manchem Dorf.