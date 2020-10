Ausflugstipp in Spiez – Wo jeder zum Kind wird Klein, aber fein: So lässt sich das Spielzeugmuseum in Spiez beschreiben. Sandra Rutschi

Der Krämerladen im Spielzeugmuseum Spiez. Foto: Andreas Blatter

Im Krämerladen, der laut Aufschrift den Geschwistern Müller gehört, wiegt die Verkäuferin gerade Kartoffeln auf einer Balkenwaage. Neben der Theke steht ein Korb mit Kohlköpfen, an der Wand hängen Schwämme und Seile, alles in Miniaturform. Der Krämerladen gehörte einst der Berner Autorin Elisabeth Müller (1885–1977) und steht heute im Spielzeugmuseum in Spiez gleich neben einer Ausgabe ihres Kinderbuches «Theresli».

Der Laden stellt ein spezielles Stück in der Ausstellung dar, denn wahrscheinlich hat ihn jemand aus dem Verwandten- oder Freundeskreis extra für die Geschwister Müller angefertigt. Die anderen Exponate hingegen konnte man zwischen 1850 und 1950 kaufen. Das älteste, eine Puppe mit Wachsgesicht, stammt sogar aus der Zeit um 1825 bis 1830. Allerdings vermochten nur vermögende Bürger die hübsch gearbeiteten Puppenhäuser, Teddybären und Zinnfiguren zu erwerben, sodass gerade mal 20 Prozent aller damaligen Kinder sie ihr Eigen nennen konnten. Da sie damit auf ihre künftige Rolle in der Gesellschaft vorbereitet wurden, spielten die Mädchen mit Puppen und Küchen, die Jungen mit Zinnsoldaten und Eisenbahnen. Plüschtiere, Kasperlitheater und Baukästen hingegen waren für beide Geschlechter gedacht.

Wer durch die Ausstellung schlendert, lernt einiges über vergangene Zeiten. Auf den ältesten Spielküchen zum Beispiel stehen ovale Wasserschiffe. Als es noch kein fliessendes Wasser in den Wohnungen gab, bewahrten die Frauen in diesen Gefässen warmes Wasser auf. In den winzigen Läden stehen aber auch Produkte, mit denen man sich einst selbst vergnügt hat – und im Nu ist man wieder Kind. Im Entree stellt das Museum zudem Klassiker der Gesellschaftsspiele zur Verfügung: Mikado, Elfer raus, Schwarzer Peter – da möchte man stundenlang einfach nur spielen.

Das Spielzeugmuseum Infos einblenden Anfahrt: Spiez ist mit Schnellzügen im Halbstundentakt ab Bern erreichbar. Das Museum befindet sich 5 Gehminuten vom Bahnhof entfernt bei der Niesenbrücke. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 14 bis 17 Uhr. Eintrittspreise: 8 Fr., Kinder in Begleitung Erwachsener gratis. Mit Schweizer Museumspass, Lebe-Ausweis und Raiffeisenkarte ist der Eintritt frei.