Neueröffnung in Gstaad – Wo jährlich 40’000 Käselaibe hergestellt werden Die Genossenschaft Molkerei Gstaad eröffnete am Freitag ihren Neubau und gewährte spannende Einblicke hinter die Kulissen. Kerem S. Maurer

Die Molkerei Gstaad im traditionellen lokalen Baustil mit viel Holz. Seit Mitte August wird hier Käse hergestellt. Foto: Kerem S. Maurer

Der Spatenstich für den 12-Millionen-Bau erfolgte am 18. August 2018. Am Freitag wurde die neue Molkerei, die selbstbewusst als «Meilenstein in der Geschichte der Genossenschaft Molkerei Gstaad» bezeichnet wird, im Beisein von Lieferanten, Kunden und Genossenschaftern feierlich eröffnet.