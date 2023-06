Wo ist daheim? In der Wohngemeinschaft oder bei den Eltern, wo das Jugendzimmer wartet? Das fragt sich Lina vom «Pfeffer»-Team. Foto: Franziska Rothenbuehler

In letzter Zeit frage ich mich ziemlich oft, was das eigentlich genau ist, das Zuhause. Die Meinungen gehen da ja auseinander. Für manche ist es der Ort, wo sie aufgewachsen sind, für andere der Ort, wo sie jetzt leben. Für wieder andere ist es überhaupt kein Ort, sondern bloss ein Gefühl oder gar eine Person. So singen zum Beispiel AnnenMayKantereit in ihrem Song «Oft gefragt»: «Zuhause bist immer nur du.»

Was es für mich ist, ist mir derzeit bisweilen nicht so klar. Seit bald einem Jahr lebe ich als Wochenaufenthalterin in einer WG und verbringe nur noch die Wochenenden bei meinen Eltern. Das Zimmer dort, in dem ich schon so viele Jahre schlafe, in dem noch so viele meiner Dinge anzutreffen sind, ist mir sehr vertraut. Gleichzeitig verbringe ich im Moment deutlich mehr Zeit in der WG. Ich fühle mich dort immer mehr zu Hause.

Auch die Menschen aus meinem Umfeld fragen, was ich denn jetzt meine, wenn ich sage: «Ich gehe jetzt nach Hause.»

Das Spannende ist: Es können tatsächlich beide Orte gemeint sein, wenn ich das sage. Vielleicht bin ich im Moment einfach an verschiedenen Orten zu Hause. Aber ich glaube nicht, dass das tatsächlich an den Orten liegt. Ich denke, dass ich mich in meiner WG oder in meinem Kinderzimmer zu Hause fühle, weil ich weiss, dass ich dort auf Menschen treffe, die mich so nehmen, wie ich bin.

In diesem Sinn bin ich da auch irgendwie einer Meinung mit AnnenMayKantereit. Zu Hause, das ist für mich dort, wo einem Menschen das Gefühl geben, zu Hause zu sein.



