Als Pinar Akan vor dreieinhalb Jahren in die Schweiz kam, fühlte sie sich einsam. «Ich kannte keine Leute, auch nicht die Sprache und Kultur.» Mit Freunden kochen, auf einer Wiese liegen oder über Kleider sprechen – was die heute 30-Jährige in der Türkei so gern tat, war plötzlich nicht mehr möglich. Sie sass fest in der Kollektivunterkunft Zollikofen, gemeinsam mit ihrem Mann.

Schnell realisierte Pinar Akan: Die Einsamkeit überwindet sie nur, wenn sie Deutsch spricht. Ein Sozialarbeiter stellte den Kontakt her zu Mazay. Der damals vom Journalisten Dominik Galliker, der auch für diese Zeitung arbeitet, neu gegründete Verein organisierte einen Deutschkurs für Asylsuchende in Bern.

Ein halbes Jahr lang besuchte Pinar Akan an fünf Tagen pro Woche den Unterricht, der von Freiwilligen erteilt wurde. Weil sie bereits vor Kursbeginn mit Youtube und Smartphone-Apps mit Deutschlernen angefangen hatte, war sie den meisten ihrer fünfzehn Mitstudierenden voraus. Doch die Niveauunterschiede störten sie nicht. Schon damals merkte sie: Die Gemeinschaft mit anderen Menschen ist wichtiger als korrekt formulierte Sätze.

Alltagsbegleitungen

Pinar Akan hat in der Türkei Chemie studiert und danach während sieben Jahren als Restaurantmanagerin gearbeitet. Ihr Mann ist Kurde: «Er demonstrierte gegen das korrupte System. Hätte er das Land nicht verlassen, wäre er jetzt im Gefängnis.»

Für sie selbst bestand keine Gefahr. Zunächst zögerte sie darum, mit ihm in die Schweiz zu flüchten, entschied sich dann aber mitzugehen: «Wir hatten zusammen viele Ziele und Träume. Ich liebte ihn und wollte ihn nicht allein lassen.»

Dass ihre Fluchtgeschichte sich von vielen anderen unterscheidet, realisierte Pinar Akan bei Mazay. Viele hatten Traumatisches erlebt. Nach Abschluss ihres Sprachkurses wollte sie das Projekt nicht verlassen und engagierte sich beim Folgekurs als Lehrerin. Da merkte sie: Allein mit Deutschunterricht ist den Menschen nicht geholfen. Zu schwer wiegten deren psychische Probleme.

«Die Leute brauchen mehr Unterstützung im Alltag», erklärt Pinar Akan. Also veränderte der Verein kurzerhand sein Angebot – und strich die Deutschkurse aus dem Programm. Von denen gibt es mittlerweile in Bern sowieso genügend, so Akan. Stattdessen bot der Verein nun sogenannte Alltagsbegleitungen an. Freiwillige unterstützen Asylsuchende, Geflüchtete und vorläufig Aufgenommene beim Umgang mit den Behörden, erklären Fahrpläne und Migros-Einkäufe. Sie bieten Halt und Orientierung, hören zu – sie sind Vertrauenspersonen.

Selber begleitet sie je eine Familie aus Syrien und der Türkei. Letzte Woche zum Beispiel holte sie die Familie aus Syrien am Bahnhof Bern ab, um mit ihr ins Spital zu fahren: «In der Stadt Bern finden sie sich selber nicht zurecht, es ist zu kompliziert.» Für die türkische Familie sei sie die wichtigste Person in der Schweiz: «Wenn sie ein Problem haben, rufen sie mich sofort an, und ich schaue für eine Lösung. Sie können mit mir über alles sprechen.»

Aktuell engagieren sich rund vierzig Freiwillige bei Mazay in der Alltagsbegleitung. «Wir brauchen aber mehr Leute», findet Pinar Akan. Weil: Je länger die Liste der Freiwilligen, desto grösser die Chance, dass darunter ein passendes Gegenüber für die geflüchtete Person ist. Denn bei der Zuteilung der Paare berücksichtigt Mazay die gegenseitigen Bedürfnisse: Eine Familie mit Kleinkindern braucht andere Unterstützung als ein junger Akademiker.

Im letzten Sommer hat Mazay sein Angebot erneut ausgebaut: In einem Café im Berner Monbijouquartier können sich Menschen an drei Nachmittagen pro Woche treffen, Spiele spielen und dadurch neue Kontakte knüpfen. «Megagut» sei das angekommen, sagt Pinar Akan. Doch wegen Corona ist das Café aktuell geschlossen.

Seit diesem März ist Pinar Akan Präsidentin des Vereins. Veränderungen plant sie im Moment keine: «Die Leute sagen uns, dass wir gute Arbeit machen.» Sie wünscht sich aber, dass noch mehr Menschen sich ein Umfeld in der Schweiz aufbauen können.

So, wie es ihr selber gelungen ist. Sie erinnert sich an Campingferien in Kandersteg und Kurse an der Uni Bern, die sie dank der Vermittlung von Mazay besuchen und wo sie neue Freundinnen und Freunde kennen lernen konnte.

Jetzt ist Pinar Akan bereit für einen neuen Lebensabschnitt: Ab Herbst studiert sie Lebensmittelwissenschaften an der Berner Fachhochschule. Einsam fühlt sie sich nicht mehr.

