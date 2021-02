Langlauf-Selbstversuch – Wo gehts hier bloss zur Loipe? Langlaufen ist derzeit beliebt wie schon lange nicht mehr. Was macht den Reiz aus? Unser Autor hat versucht, ihn nachzuvollziehen. Nik Sarbach

Hier gehts lang: Der Zugang zu den Loipen ist ausgeschildert. Foto: Jürg Spielmann

Ich bin nicht grundsätzlich faul. Bewegung an der frischen Luft? Gerne. Im vergangenen Jahr bin ich so oft und weit spaziert wie kaum zuvor. Ins Schwitzen komme ich aber am liebsten in der Sauna, wenns denn sein muss.

Als das Thema Langlaufboom und die Idee eines Selbstversuchs im Redaktionsteam aufkommen, bin ich trotzdem nicht abgeneigt, schliesslich ist Langlauf – zumindest klassisch – wie spazieren auf Ski, denke ich. Auf Erfahrung kann ich mich freilich nicht stützen, denn ich hatte noch nie im Leben Langlauflatten an den Füssen.

Boom in der ganzen Schweiz Infos einblenden Langlaufen erfreut sich in der aktuellen Saison besonders grosser Beliebtheit. Das bestätigt eine Umfrage bei zwei Oberländer Tourismusdestinationen. Bei der Destination Adelboden-Kandersteg-Lenk ist gar die Rede davon, dass sich ein «Rekord-Langlaufwinter» abzeichne. Auch die Jungfrau Tourismus Region AG, zu der unter anderem auch das Nordic Zentrum Gadmen gehört, verzeichnet eine erhöhte Nachfrage, «besonders im Lauterbrunnental», wie das Unternehmen schreibt. Der Boom beschränkt sich derweil nicht nur aufs Berner Oberland. Schweizweit sei Langlaufen enorm im Trend, sagt Mariette Brunner, Präsidentin von Loipen Schweiz, dem Dachverband der Langlaufgebiete der deutsch- und italienischsprachigen Schweiz. «Die Zeichen stehen auf Rekord.» Zwar habe sich schon länger ein Boom abgezeichnet, «aber jetzt hat er richtig eingeschlagen», sagt sie. Dass Langlaufen derart angesagt sei, liege aber nicht allein an der Pandemie: «Eines der Hauptkriterien ist, dass wieder einmal flächendeckend Schnee liegt», sagt Brunner. Dass sich die Menschen Corona-bedingt nach Alternativen zu Ski alpin umsähen, wirke zusätzlich als Katalysator. Diesen Eindruck teilen auch die Verantwortlichen der Tourismusdestinationen. Es sei sicher ein Vorteil, dass die Menschen beim Langlauf nirgends anstehen müssten, heisst es etwa bei der Jungfrau Tourismus AG. Ski nordisch ist dermassen gefragt, dass der Verband Loipen Schweiz bereits im Dezember Schweizer Langlaufpässe nachdrucken musste. «Allein bei der Geschäftsstelle haben wir bisher 3300 davon verkauft, in anderen Jahren waren es rund 1700 bis 2000», sagt Brunner. Den Boom bekommen auch Sporthändler wie Grossen Sport in Kandersteg zu spüren. Bislang laufe die Saison gut, sagt Gründer Fredy Grossen. Und das, obwohl das Geschäft an sich geschlossen bleiben muss – Materialmiete ist aber dennoch möglich. «Weil wir die Kunden nicht live beraten können, wird halt alles komplizierter», sagt Grossen. «Aber wir sind froh, dass wir das überhaupt machen können.» (nik)