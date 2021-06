Offene Fragen in Oeschenbach – Wo gehen die Kinder künftig in die Schule? In der Region Walterswil-Gassen-Oeschenbach muss 2022 eine Klasse geschlossen werden. Oeschenbach streckt deshalb die Fühler auch nach Ursenbach aus. Jürg Rettenmund

Im Schulhaus von Oeschenbach ist gegenwärtig nur noch der Kindergarten untergebracht. Foto: Thomas Peter

Und wieder steht in Oeschenbach eine Änderung bei der Schule an. Wie die zuständige Gemeinderätin Barbara Schär an der Gemeindeversammlung informierte, führt der Gemeinderat gegenwärtig Gespräche mit der Nachbargemeinde Ursenbach. Seit elf Jahren hat die Gemeinde den Schulbetrieb Walterswil übertragen. Dort besuchen die Mädchen und Knaben die Primar- und Realschule. Im Gegenzug führt Walterswil im ehemaligen Schulhaus von Oeschenbach den gemeinsamen Kindergarten.

Basisstufe eingestellt Doch nun muss im Raum Walterswil-Gassen-Oeschenbach auf das Schuljahr 2022/2023 hin eine Klasse geschlossen werden, weil die Zahl der Schülerinnen und Schüler zurückgeht. So könnten im Dorf Walterswil oder in Gassen freie Räume entstehen, in denen der Kindergarten geführt werden könnte. Geprüft wird auch die Einführung einer Basisstufe. In diesem Fall müssten Kindergarten sowie erste und zweite Klasse am gleichen Ort zusammengeführt werden.