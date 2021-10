Sinkende Nachfrage – Wo es noch Gemeinde-Tageskarten gibt Herzogenbuchsee verzichtet künftig auf das Angebot – und ist damit nicht allein. Wer will, wird aber auch im Oberaargau noch fündig. Melissa Burkhard

Sie gehen immer seltener über die Theke: Die Tageskarten Gemeinde. Ende 2023 wird das Angebot eingestellt. Foto: Patric Spahni

«Der Gemeinderat Herzogenbuchsee hat entschieden, ab Dezember keine Tageskarten mehr anzubieten.» Das verkündet ebendieser in einer aktuellen Mitteilung. Grund für das Einstellen des Verkaufs seien die rückläufige Auslastung und die daraus resultierenden Verluste. Herzogenbuchsee ist damit eine von vielen Gemeinden, die das Angebot von sogenannten Tageskarten Gemeinde einstellen.

Die vergünstigten Fahrkarten für den gesamten öffentliche Verkehr liegen preislich in der Regel zwischen 40 und 50 Franken, einige Gemeinden bieten auch Last-Minute-Angebote an. Wer bis zu einer bestimmten Uhrzeit am Vortag der Reise bucht, der erhält die Karten zwischen 20 und 30 Franken. So ist es möglich, auch ohne Halbtax, günstiger zu reisen.