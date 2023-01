Grosse Baustellen in Thun – Wo es auf den Strassen heuer eng wird Gleich drei grosse Strassenbaustellen stehen dieses Jahr in Thun an. Stadt und Kanton erklären, warum. Und wie der Verkehr trotzdem fliessen soll. UPDATE FOLGT

Hier wird bald gebaut: Die Kyburgstrasse neben der Kunsteisbahn (links).

Foto: Patric Spahni

Aufgrund von dringend notwendigen Sanierungen kommt es in diesem Jahr im Raum Thun-Nordost und in Steffisburg zu drei grösseren Strassenbaustellen. Es ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. «Der Kanton Bern und die Stadt Thun setzen alles daran, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten», versichern diese in einer Medienmitteilung, die sie am Donnerstag publizierten. An wichtigen Verkehrsknoten kommt der Verkehrsdienst zum Einsatz.

Konkret geht es um drei grössere Strassenbaustellen: Neben dem Ersatzneubau der alten Zulgbrücke stehen die «dringende» Erneuerung der Kanalisation und die Umgestaltung der Steffisburgstrasse an. Zudem muss auch in der Kyburgstrasse die Kanalisation «zeitnah» erneuert werden, wie es in der Mitteilung heisst.

Auf ÖV oder Velo umsteigen

Für die Verantwortlichen ist klar: «Die Baustellen werden die Verkehrssituation an den kritischen Knoten verschärfen.» Deshalb ist ab dem 13. Februar am Schlossbergkreisel, am Berntorplatz und am Ziegeleikreisel in den Spitzenstunden der Verkehrsdienst im Einsatz. Erfahrungsgemäss brauche es etwas Zeit, bis sich die Verkehrslenkung eingespielt habe, heisst es in der Mitteilung. Der Oberingenieurkreis I und die Stadt Thun empfehlen Fahrzeuglenkenden, wenn möglich auf verkehrsärmere Tagesstunden auszuweichen und den ÖV oder das Velo zu nutzen.

