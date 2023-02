Winterzauber in Thun – Wo entzündet Aladin seine Wunderlampe? Der Verein Winterzauber führt als nächstes Stück «Aladin und die Wunderlampe» auf. Doch noch ist unklar, wo er deren Magie entfachen wird.

Das Winterzauberzelt auf dem Thuner Mühleplatz, als «Die rote Zora» gezeigt wurde. Im kommenden Dezember soll es in der Schadaugärtnerei aufgestellt werden. Foto: PD / Pascal Reiter

«Aladin und die Wunderlampe» gehört zu den bekanntesten Geschichten aus der Sammlung «Märchen aus 1001 Nacht»: Der Dieb Aladin, der sich in die Tochter des Sultans verliebt, hat sich seit dem 18. Jahrhundert in die Herzen der grossen und kleinen Märchenliebhaberinnen und -liebhaber gestohlen. Der Verein Thuner Winterzauber, der seit 25 Jahren jeweils in der vierten Jahreszeit Märchenklassiker in einem Zelt spielt, hat sich die Geschichte um Liebe und Überwindung von Standesunterschieden für seine nächste Produktion ausgesucht.