Arbeitsplätze in Eriswil – Wo einst Webstühle klapperten, wird nun eifrig gepickt Die Lifestage Solutions AG setzt ihr stürmisches Wachstum auch nach der Übernahme durch Galenica fort. Das spürt man auch in der ehemaligen Leinenweberei in Eriswil. Jürg Rettenmund

Vor imposanter Fabrikfassade: Teamleiter Matthias Loosli und CEO Juliette von Arx von Lifestage Solutions. Fotos: Christian Pfander

Zwischen Stapeln von Kartonschachteln huschen Frauen mit iPads hin und her. «Sie picken immer gleich für mehrere Bestellungen zusammen», erklärt Juliette von Arx, CEO der Firma Lifestage Solutions aus Otelfingen ZH. «So sind wir effizienter», hält sie fest. Lifestage Solutions betreibt hier in der ehemaligen Fabrik der Leinenweberei Langenthal auf der Allmend in Eriswil seit gut zweieinhalb Jahren ihr Lager, aus dem die Firma Spitex-Organisationen und Heime in der ganzen Schweiz mit Pflegematerial beliefert.

Picken – das ist das Zusammentragen einer Bestellung aus dem weitläufigen Lager. Dieses erstreckt sich nicht mehr nur über die grosse Shedhalle der Fabrik, in der Lifestage Solutions im Februar 2019 begonnen hat. «Wir haben inzwischen praktisch alles gemietet, was verfügbar ist», sagt Juliette von Arx. Das rasante Wachstum, das von Lifestage Solutions damals vorausgesagt wurde, wurde damit sogar noch übertroffen.