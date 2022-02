Thun: Pläne für neues Quartier – Wo einst Munition gefertigt wurde, wird bald gewohnt Die Immobilienabteilung der Ruag will das Gebiet entlang der Uttigenstrasse in Thun von einem Arbeits- in ein Wohn- und Arbeitsquartier namens «Tryber» verwandeln. Gabriel Berger

Die Ruag Real Estate AG beabsichtigt, das Gebiet zwischen der Aare und der Bahnlinie neu zu entwickeln und auch fürs Wohnen nutzbar zu machen. Im Hintergrund ist die Alpenbrücke des Bypass Thun-Nord zu erkennen. Foto: PD

Bisher war es vor allem eine Absicht. Nun haben die Pläne an Kontur gewonnen. Die Ruag Real Estate AG, die Immobilienabteilung der Ruag, hat am Montag bekannt gegeben, dass sie an der Uttigenstrasse im Entwicklungsschwerpunkt (ESP) Thun Nord ein neues Quartier mit dem Namen «Tryber» realisieren will. Der Begriff leite sich vom Wort «Trybsatz» ab: «Er steht für die spannungsvolle Mischung aus Gewerbe, Dienstleistung, Freizeit und Wohnen», steht in der Medienmitteilung der Ruag.

Strassenöffnung als Impuls