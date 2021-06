100 Jahre Baugenossenschaft Bethlehem – Wo eine Wohnung mit vier Zimmern 1200 Franken kostet Die Baugenossenschaft Bethlehem bietet günstige Wohnungen zur Miete an. In ihrer 100-jährigen Geschichte hat sie viele bemerkenswerte Episoden erlebt. Stefan Schnyder

Die Überbauung Bümplizstrasse 58 liegt in der Nähe des Bahnhofs Bümpliz-Nord und bietet 46 Wohnungen. Foto: Franziska Rothenbühler

Baumängel, ein Beinahe-Konkurs, Streit über einen Abbruch eines in die Jahre gekommenen Gebäudes und Anfeindungen wegen der Vermietung von Wohnungen an Ausländer. All dies hat die Baugenossenschaft Bethlehem in ihrer genau 100-jährigen Geschichte erlebt. Sie ist am 9. Juni 1921 von Bauhandwerkern aus Bümpliz-Bethlehem gegründet worden. Die Stadt Bern beteiligte sich mit 50 Prozent am Kapital der Genossenschaft. Sie wollte mit ihrem Engagement die damals herrschende Wohnungsnot lindern, die Handwerker erhofften sich vom Projekt Aufträge. Die Genossenschaft baute in der Folge an der Bümplizstrasse in Bethlehem eine Siedlung mit 30 Zweizimmer- und sechs Dreizimmerwohnungen.