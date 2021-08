Stechelberg: Zu Besuch auf der Alp Obersteinberg – Wo die Uhren anders laufen So richtig abgelegen steht im Obersteinberg auf der Meereshöhe von 1778 Metern ein alpines Juwel: das gleichnamige Berggasthaus. Ohne elektrischen Strom – dafür mit viel Charme. Bruno Petroni

Manuela von Allmen lebt und arbeitet seit 35 Jahren jeden Sommer im Berggasthaus. Foto: Bruno Petroni

Doch, es gibt sie noch, die heile Welt. Um sie zu erleben, bedarf es aber einiger Schweisstropfen. Und viel Zeit. Denn die Alp Obersteinberg weitab jeglicher Zivilisation, hoch über der Trachsellauenen zuallerhinterst im Lauterbrunnental ist nur zu Fuss erreichbar. Am schnellsten von Stechelberg aus über 870 Höhenmeter in rund zwei Stunden. Oder aber von Gimmelwald aus in drei Stunden.

Ach ja: Elektrischen Strom, Handyempfang, Wifi, TV oder gar eine Dusche sucht man im Obersteinberg vergebens. Die Flure und zwölf Gästezimmer sind mit Petrollampen und Kerzen eingerichtet. Als Variante zur Dusche steht in jedem Zimmer ein Waschkrug mit Schüssel – genau so, wie dies schon nach dem Bau des Berghauses vor 132 Jahren gehandhabt wurde. «Wir hatten schon Gäste aus Amerika, die sind extra wegen dieser Waschkrüge hinaufgekommen», weiss Manuela von Allmen.