Kunst-Neid der Romands – «Warum gibt es in der Westschweiz kein Museum, das so gut ist?»

Neues Museumsviertel in Lausanne – Wo die Romands für einmal neidisch sind auf die Deutschschweizer Die besten Kunstmuseen des Landes stehen fast ausnahmslos in der Deutschschweiz. Das nervt kunstaffine Romands gewaltig. Das neue Lausanner Museumsviertel hilft – aber nur ein bisschen. Philippe Reichen

Architekt Manuel Aires Mateus dachte an einen schwimmenden Stein, als er seine erste Skizze für das Lausanner Museum für Fotografie und Design (Mitte) anfertigte. Das Kunstmuseum (links) wurde bereits 2019 eröffnet. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Von «einem schwimmenden Stein» schwärmt der Architekt, von «einer Verbindung zwischen Himmel und Erde» der Bauherr. Vor Hunderten Gästen eröffneten der portugiesische Architekt Manuel Aires Mateus und der Waadtländer Bau- und Finanzdirektor Pascal Broulis (FDP) am Donnerstag das neue Museum für Fotografie und Design in Lausanne. 100 Millionen Franken kostet es. In der Waadt verspricht man sich, dass das Museum Besucherinnen und Besucher nicht nur wegen seines Inhalts, sondern auch wegen seiner herausragenden Architektur anziehen wird.

Damit ist das neue Museumsviertel Plateforme 10 neben dem Lausanner Bahnhof um einen Prestigebau reicher. 2019 eröffnete die Waadt ein 84 Millionen Franken teures Kunstmuseum. Und mit Eröffnungen geht es nun weiter. Im Sommer wird ein botanischer Schaugarten fertiggestellt. 2026 soll im Museumsviertel mit einer Kunsthalle ein drittes und letztes Museum eingeweiht werden, in dem es auch Künstlerateliers geben soll.