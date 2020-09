Podium am Gymnasium Oberaargau – Wo die Politik schon früh zum Thema wird Gymnasiasten haben mit einer Stadträtin und zwei Grossräten über die Begrenzungsinitiative diskutiert. Doch bohrende Fragen der Jugendlichen blieben aus. Sabine Gfeller

In der Aula des Gymnasiums Oberaargau argumentierten Patrick Freudiger, Saima Sägesser und Daniel Arn vor den Abschlussklassen. Fotos: Christian Pfander

Am 27. September stimmen Schweizer Bürgerinnen und Bürger über die Begrenzungsinitiative ab. Auch die Fachklasse Geschichte vom Gymnasium Oberaargau (Gymo) beschäftigt sich mit dem Thema. Am Donnerstagmorgen organisierten die zwölf Schülerinnen und Schüler in der Aula des Gymnasiums

in Langenthal eine Podiumsdiskussion.