Opernwerkstatt Sigriswil – Wo die Oper seit 30 Jahren jung bleibt Die Internationale Opernwerkstatt feiert ihr 30-jähriges Bestehen. Auch in diesem Jahr präsentierte die Leiterin Verena Keller in den Galas beeindruckende junge Stimmen. Christina Burghagen

Die schauspielerische Leistung der Agierenden geizte nicht mit Humor. Foto: Christina Burghagen

Zwei Wochen intensive Opernarbeit in der Aula der Schule Sigriswil liegen hinter den jungen Sängerinnen und Sängern, bevor sie in Sigriswil, Bern, Basel, Zürich und Wiesbaden ihr Können unter Beweis stellen. Die Leiterin Verena Keller ist seit 30 Jahren in ganz Europa unterwegs, um an Wettbewerben quasi die gesangsstarke Crème de la Crème abzuschöpfen. Mit sicherem Gehör und geschultem Auge lädt sie Operntalente an den Thunersee ein, die an einem zweiwöchigen Intensivtraining von morgens bis abends von Fachleuten gecoacht werden.

«Der Nachwuchs ist besser geworden», stellt Verena Keller fest. Aber, sagt die gerade 80 Jahre alt gewordene Opernspezialistin nachdenklich, die Kultur sei von Corona und vom Krieg beschädigt worden. «Es gibt in den Wettbewerben kaum noch Russinnen und Russen, was ein grosser Verlust ist.»

«Nationalitäten spielen bei uns keine Rolle, einzig das Herzblut für die Oper vereint das Ensemble.» Verena Keller, Leiterin der Opernwerkstatt

Dennoch befinden sich im diesjährigen Ensemble die Russinnen Inna Klochko und Alyona Guz, die aber nicht in ihrem Land leben. Einzig Bariton Gleb Ivanov kommt aus der Ukraine, wird aber nicht in sein Land zurückkehren.

«Ich werde ihn in meinem Haus in Frankfurt am Main aufnehmen, bis er absehen kann, wie es weitergeht», erzählt Verena Keller ohne Pathos und beweist damit, wie tief ihr Engagement für den Opernnachwuchs greifen kann. «Nationalitäten spielen bei uns keine Rolle», sagt Keller, «einzig das Herzblut für die Oper vereint das Ensemble.»

Freude im Vordergrund

Die Struktur der Opernwerkstatt hat sich während der Jahrzehnte kaum verändert. Jedes Jahr führt Verena Keller junge Leute zusammen, deren grosse Freude für das Genre im Vordergrund steht. «Sie hängen nicht am Geld, sind sensibel, fantasievoll und denken nicht an die Schwierigkeiten, die in ihrem Beruf auf sie zukommen können», beschreibt Keller ihre Schützlinge.

Opernkünstler könne man gut mit Leistungssportlern vergleichen, eine gewisse Besessenheit gehöre dazu. «Ich finde es grossartig, dass diese jungen Menschen von sich aus arbeiten – von acht Uhr morgens bis in die Nacht.»

Der ukrainische Bariton Gleb Ivanov brillierte an der Operngala mit der bekannten Arie «Largo al factotum» aus Verdis «Barbier von Sevilla». Foto: Christina Burghagen

Hilfreich für das Bestehen der Opernwerkstatt sei das Patronat von Bundesrat Alain Berset, welches jedes Jahr neu bestätigt werden müsse: «Geld bekommen wir vom Staat zwar nicht, aber der Name unterstützt unsere Arbeit», erklärt Keller.

Neben dem renommierten Dirigenten Roland Böer als künstlerischem Leiter konnte der weltweit agierende und vielfach ausgezeichnete Theaterregisseur Andreas Kriegenburg gewonnen werden, was Verena Keller glücklich macht.

Eindrucksvolle Einfälle

Kriegenburg veredelte die diesjährigen Galas mit eindrucksvollen Regie-Einfällen. So brillierte die georgische Mezzosopranistin Baia Saganelidze nicht nur mit einer Arie aus «Samson et Dalila», sondern auch durch das leidenschaftliche Zerquetschen eines Granatapfels während ihres Vortrags. Bemerkenswert war in dieser Inszenierung auch die andauernde Präsenz aller Mitspielenden – rund um die Solisten sassen sie auf Stühlen und unterstützten die Szenen schauspielerisch.

Inmitten der hochstehenden Gesangsleitung aller stach Inna Klochko mit der berühmten Arie der Madame Butterfly, «Un bel di vedremo», heraus. Die Sopranistin erweckte den Eindruck, als ob sie ihre Emotionen und ihr Potenzial zu hundert Prozent ausschöpfte. Damit rührte sie das Publikum zu Tränen.

80 Jahre und kein bisschen müde: Die Leiterin der internationalen Opernwerkstatt, Verena Keller. Foto: Christina Burghagen

Klochko im Duett aus «Pagliacci» mit dem polnischen Bariton Lukasz Hajduczenia setzte durch seine emotionale Interpretation der Gala die Krone auf. Atemberaubend wirkte ebenfalls der Auftritt der italienischen Mezzosopranistin Caterina Meldolesi mit «Ritorna vincitor».

Insgesamt servierten die 13 Sängerinnen und Sänger aus Georgien, der Ukraine, Israel, Südkorea, Russland, Italien, Kroatien, Chile, Polen, der Türkei und den Niederlanden eine Opern-Gala für höchste Ansprüche.



Fehler gefunden?Jetzt melden.