Das Musikfestival Saint Ghetto – Wo die Musik den Umsturz übt Vier Tage lang wird in der Dampfzentrale der musikalische Ausnahmezustand ausgerufen: Am Festival Saint Ghetto tanzen zornige Engel neben poesieverliebten Drag-Punks. Ane Hebeisen

Rapper in rhythmischen Trümmern: Coby Sey. Quelle: Youtube

Meist ist die Menge bis in die Haarspitzen partymotiviert und tanzbereit, wenn die Crew der Onlineplattform Boiler Room ihre Kameras aufstellt, um ein DJ- oder Live-Set aus einer hippen Lokalität in die Stuben der Welt zu übertragen. Und wer sich das ausgelassene Fest dann am heimischen Bildschirm anschaut, denkt: Donnerwetter, so schlecht wie alle sagen, ist es um die Stimmung in der globalen Clubszene also doch nicht bestellt.