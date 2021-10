Ausflugstipp Schaukäserei – Wo die Löcher in den Käse kommen Das Dorf Affoltern im Emmental ist nicht nur wegen seiner berühmten Schaukäserei immer einen Ausflug wert. Urs Wüthrich

Ein Emmentaler Käselaib ist zwischen 75 und 120 Kilogramm schwer. In der Schaukäserei wird der Herstellungsprozess erklärt. Foto: Nicole Philipp

Eine Gegend wie im Bilderbuch. Emmental pur. Rund um das 800 Meter über Meer gelegene Dorf Affoltern gibts sanft geschwungene Hügel, saftige Matten, friedlich weidende Kühe, gepflegte Bauernhäuser und alte Stöckli. Und im Zentrum steht jenes Gebäude, das zahlreiche Auswärtige, über die Schweiz hinaus, anzieht: Die 1985 gegründete Emmentaler Schaukäserei. Vier Käsereigebäude aus verschiedenen Epochen stehen da auf dem Gelände. Der Küherstock (1741), die Chäshütte (1900), die alte Dorfkäsi (1954) und die moderne Schaukäserei.

Beim Eingang zur Schaukäserei wird auf den Königsweg aufmerksam gemacht, ein neu geschaffener Rundgang, der Besucherinnen und Besucher in die Geschichte des Emmentaler Käses einweiht. An einem alten Käsekessi gehts vorbei, dann fordert eine Lautsprecherstimme auf, sich in den geräumigen Aufzug nebenan zu begeben. Im Schneckentempo fährt er abwärts. Und man erfährt, dass die Emmentaler Käselaibe zwischen 75 und 120 Kilogramm schwer sind und dass für einen 100 Kilogramm schweren Laib rund 1200 Liter Milch gebraucht werden. Und vieles mehr. Auch, wie die Löcher in den Käse kommen, nämlich... Nein, wir wollen hier nicht mehr verraten. Jedenfalls führen eine rappende Käserin, eine fleissige Kuh und eine freche Maus humorvoll durch den «digitionellen» Rundgang.