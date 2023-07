4. Highland Games in Rothbad (Diemtigtal) – Wo die Kraft zu Hause ist Schottenröcke und viel Action im Diemtigtal: Unter den rund hundert Teilnehmenden an den Highland Games gab sich auch eine Weltmeisterin die Ehre. Bruno Petroni

Frauenpower und exzellente Technik: Weltmeisterin Stefanie Frey wirft den 12,5 Kilo schweren Stein fast sechs Meter weit. Foto: Bruno Petroni

Wenn sich die Dreikäsehoch in den Highland Games üben, ist das Freude und Unterhaltung pur. 15 Kilo schwere Baumstämme wirbeln durch die Luft und auch 5 Kilo schwere Steine. Beim Hindernisparcours wird unter einem Palettentunnel durchgehechtet und über einen Palettenturm gesprungen. Das Sackgumpe ist eine weitere Disziplin, in welcher sich die Jugendlichen messen. Rund 40 Kinder starten bereits am Freitagnachmittag anlässlich der 4. Austragung der Highland Games in Rothbad – quasi im Schottland des Berner Oberlandes – zu ihrem eigenen Wettkampf.