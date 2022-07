Thuner Klub auf Erfolgsspur – Wo die Kleinen die «Bösen» sind Das Schwingen ist in aller Munde, die Nachwuchsarbeit harte «Büez»: Besonders erfolgreich gestaltet sich diese, auch dank spezieller Methoden, beim Schwingklub Thun und Umgebung. Auf Spurensuche im Sägemehl. Jürg Spielmann

Die «Bösen» von morgen? Nina Künzi, Lukas Peter (links) und Silvano Bauhofer sind Feuer und Flamme für den Schwingsport. Der Nachwuchs des Schwingklubs Thun und Umgebung posiert im Schwingkeller in der Thuner Lachenhalle. Foto: Jürg Spielmann

Paukenschlag folgt auf Paukenschlag. Die Augen der stetig wachsenden Schwingsport-Fangemeinde sind dieser Tage gleich zweimal ins Berner Oberland gerichtet: Am Sonntag, 10. Juli, greifen die Aktiven in Oey am «Oberländischen» zusammen, eine Woche später werden sie am «Kantonalen» in Thun an der Arbeit sein. In der Stockhorn-Arena versucht Kilian Wenger seinen Vorjahressieg von Aarberg zu verteidigen.