Kleine Tessiner Gemeinde ganz vorne – Wo die guten Steuerzahler wohnen – und wo nicht Einwohner rund um grosse Schweizer Seen liefern viel Geld an den Staat ab. In abgelegenen Seitentälern zahlt die Bevölkerung hingegen wenig Bundessteuer – doch es gibt Ausnahmen. Philipp Felber-Eisele

Viele Einwohnerinnen und Einwohner am Ufer des Lac Léman zahlen reichlich direkte Bundessteuer. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

In welchen Gegenden der Schweiz am meisten direkte Bundessteuer bezahlt wird, ist ein Indikator dafür, wo Gutsituierte wohnen – und wo die eher strukturschwachen Gemeinden liegen. Ein Blick in die neusten Zahlen zu den direkten Bundessteuern liefert interessante Erkenntnisse.

Hier gibts reichlich Steuereinnahmen

Im beschaulichen Bedretto gibt es Einwohnerinnen und Einwohner, die viel direkte Bundessteuern abliefern müssen. Foto: Samuel Golay (Keystone/Ti-Press)

Wollerau und Feusisberg im Kanton Schwyz: Beide Dörfer haben eine hohe sogenannte Kopfquote von über 14’000 Franken. Dies bedeutet, dass die gesamten Einnahmen an direkten Bundessteuern verteilt auf die Einwohnerinnen und Einwohner sehr hoch ist. Dass diese Quote gerade dort, in unmittelbarer Nähe zum Zürichsee, hoch ist, verwundert kaum. Die Gegend ist bekannt dafür, dass sie Reiche anzieht. Und die zahlen entsprechend Steuern an den Bund.