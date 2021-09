Erfolgswelle in Neuenburg – Wo die FDP noch Volkspartei ist (und was Würste damit zu tun haben) Im Kanton Neuenburg hält die FDP seit kurzem die absolute Mehrheit in der Kantonsregierung. Findet der neue FDP-Chef Thierry Burkart dort das Erfolgsrezept für den kriselnden Freisinn? Markus Häfliger Neuenburg

Absolute Mehrheit: Die drei Neuenburger FDP-Staatsräte Crystel Graf, Alain Ribaux und Laurent Favre (von links) nach ihrem Wahltriumph im Mai 2021. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

In der ganzen Schweiz ist die FDP im Niedergang … In der ganzen Schweiz? Nein! Ein von unbeugsamen Freisinnigen bevölkerter Kanton hört nicht auf, dem Negativtrend Widerstand zu leisten.

Und wie!

Im Mai hat die FDP im Neuenburger Staatsrat drei von fünf Sitzen erobert. Die absolute Mehrheit in einer Kantonsregierung: So viel Macht hat heute keine andere Kantonalpartei in der Schweiz, nicht einmal mehr die CVP im Wallis. Im Neuenburger Kantonsparlament erreichte die FDP gleichzeitig 29,9 Prozent Wähleranteil.

Für Deutschschweizer Freisinnige sind das Wahlergebnisse von einem anderen Stern: In Zürich steht der Freisinn heute noch bei 15,7 Prozent Wähleranteil, im Aargau bei 14,8, in Bern bei 11,7. National ist die FDP auf 15,1 Prozent zurückgefallen.