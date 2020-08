Soziales Langnau – Wo die Fäden zusammenlaufen Eine Plattform soll Menschen und soziale Angebote miteinander verbinden. Insbesondere ältere Personen sollen davon profitieren. Christian Reber

Wo finden Langnauerinnen und Langnauer Hilfe, wenn sie mit dem Putzen überfordert sind? Bald liefert das Internet Antworten. Foto: Picture-Alliance/AFP

Schon vor Corona war man sich der Bedeutung der Freiwilligenarbeit bewusst. Neben den Regionen Oberaargau-Ost und Jegenstorf nahm auch die Gemeinde Langnau am Pilotprojekt «Caring Community – Sorgende Gemeinschaft» teil. Sein Ziel war der Aufbau von Sorge- und Versorgungsnetzen. So sollten beispielsweise Nachbarn angeregt werden, sich gegenseitig zu unterstützen, ob beim Rasenmähen oder beim Einkaufen. Auch die Stärkung zwischenmenschlicher Beziehungen war ein Ziel. Was 2017 begann und vom Zentrum Schönberg in Bern begleitet wurde, ist seit Ende 2019 abgeschlossen.