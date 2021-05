Italien lockt – Wo die Eleganz zu Hause ist Die Villa d'Este am Comersee gehört zu den berühmtesten Hotels der Welt. Italien öffnet sich: Jetzt kann man auch wieder mit den Elektrobooten von Daniele Riva fahren. Gabriele Spiller

Die Belle Époque lebt in diesem Hotelpalast weiter: Die Villa d’Este in Cernobbio mit dem im Comersee schwimmenden Pool. Foto: Fani Kurti

Wenn Daniele Riva die «Ernesto» routiniert über den Comersee steuert, hat er 250 Jahre Familiengeschichte in der Hand. Riva-Motorboote stehen für edlen italienischen Lifestyle und Design, die Fans schwärmen vom «Rolls-Royce des Meeres».

Der gross gewachsene, schlanke Daniele, Jahrgang 1967, bezeichnet das Unternehmen als «maestri d’ascia», Axtmeister. So nannte man die Experten in den alten Werften, die das Wesen des Holzes erkannten und seine Lage im Rumpf des zu bauenden Boots bestimmten. Mit der Axt wurde der Baumstamm behauen und angepasst.

Seine Boote stehen für edlen italienischen Lifestyle und Design: Daniele Riva. Foto: Gabriele Spiller

Daniele Riva hat die Hände eines Schreiners. Das knapp acht Meter lange Modell Ernesto, ein schlichtes Elektroboot, könnte nicht mehr Understatement ausstrahlen: Fast wirkt es wie ein Einbaum, superflach, aus nachhaltig gewonnenem Holz und vor allem emissionsfrei. Angetrieben von Batteriezellen der Firma Ecovolta aus Brunnen SZ, ist es als Shuttle und Vergnügungsboot konzipiert.

Schlicht, elegant und aus nachhaltig gewonnenem Holz: Das Elektroboot Ernesto. Foto: Gabriele Spiller

Der Comersee bietet sich dafür an, auch auf dem Luganersee stellte Riva den Prototyp bereits vor. Ernesto erreicht mit 100 Kilowatt oder 150 PS über 70 Stundenkilometer. Das macht auch Kapitänen Spass, für welche die Ökobilanz sonst nicht an erster Stelle steht.

Ausflugstipps Comersee: An der Promenade und auf dem Berg Infos einblenden Bellagio: Das bezaubernde Örtchen liegt an der Landspitze der beiden Seearme. Daher ist es vom Wasser fast besser erreichbar als über die Uferstrasse. Doch auch die gemütliche Fahrt dem See entlang hat ihren Reiz. Viele Prominente haben Bellagio einen Besuch abgestattet und einige Villen erworben. Im botanischen Garten der Villa Melzi befindet sich ein Denkmal von Dante und Beatrice; Giardinidivillamelzi.it. Como: Die Grenzstadt mit 100’000 Einwohnern ist wirtschaftliches und kulturelles Zentrum der gleichnamigen Provinz. Die Altstadt wird vom imposanten Dom beherrscht, der überwiegend mit Renaissance-Elementen geschmückt ist. Der Domplatz liegt nicht weit von der Seepromenade, die von Boutiquen, Restaurants und Bars gesäumt wird; Lakecomotravel.com. Monte Resegone bei Lecco: Den 1875 Meter hohen Berg erklimmt man in dreieinhalb Stunden. Die Seilbahn endet auf 1362 Metern über Meer. Klettersteige bereichern das Outdoor-Angebot. Abwechslungsreiche Runden erlauben Blicke sowohl in die Alpen als auch in die Po-Ebene. In der Hütte Rifugio Azzoni lässt sich die Nacht verbringen; Rifugi.lombardia.it/lecco/.

Die Schiffsinnovation ist Teil des Projekts Slow Commuter der Region Lombardei. Als Leitfigur hat man Alessandro Volta auserkoren, der 1745 in Como geboren wurde und als Erfinder der elektrischen Batterie gilt. Bis 2025 sollen zehn Elektroboote für fünf Hotels auf dem See unterwegs sein. Dafür wurden entsprechende Elektroladesäulen installiert.

Zurück zu den Wurzeln des Bootsbaus

Rivas Teenagersohn Stefano läuft über den Steg der liebevoll renovierten Bootswerkstatt und hilft, das Wasserfahrzeug festzumachen. Er repräsentiert die neunte Generation. Mit dem als Manufaktur ausgerichteten Cantiere Ernesto Riva in Maslianico ist sein Vater wieder zu den Wurzeln zurückgekehrt, nachdem Riva an die Ferretti-Werft verkauft worden war, die inzwischen mehrheitlich einer chinesischen Holding gehört.

Bootswerkschaft mit langer Familiengeschichte: Der Cantiere Ernesto Riva. Foto: Getty

Daniele hat das Boot des Grossvaters renoviert und auch eines des Königs von Norwegen. Fürst Albert von Monaco hat die Ernesto 1 gekauft, dafür präsentierte man das neuartige Boot in Monte Carlo. Die Hautevolee kommt, wenn nicht in die eigene Villa am Comersee, am liebsten in die Villa d’Este. Sie besitzt einen klingenden Namen mit 500-jähriger Geschichte.

Götterstatuen im 10 Hektaren grossen Park

Prächtig angelegt: Der grosse Renaissancepark der Villa d’Este. Foto: Fani Kurti

Seit fast 150 Jahren ist sie Luxusherberge, in der es in der sommerlichen Hochsaison oft schwierig wird, ein Zimmer zu ergattern. Die Belle Époque lebt in diesem Hotelpalast weiter: Kronleuchter und Ahnengemälde, üppiger Einsatz von Dekostoffen und Vergoldung, und drum herum ein 10 Hektaren grosser Renaissancepark mit Wasserspielen und Götterstatuen.

Die Eingangshalle der Villa d’Este: Nachbar George Clooney kommt ab und zu auf einen Drink vorbei. Foto: Fani Kurti

Man hat sich die Eleganz auf die Fahne geschrieben, genauer gesagt, die hauseigene Fahne mit Lilien, Adler und Krönchen.

Es gibt wohl keine Persönlichkeit weltweit, die hier nicht angemessen versorgt wird. Früher stiegen Liz Taylor und Frank Sinatra hier ab, heute sind die Königsfamilien von Belgien und Norwegen gern gesehene Gäste, und Nachbar George Clooney kommt schon mal rüber für einen Drink.

Beim Anleger neben dem im See schwimmenden Pool kommen jede Menge schnittiger Riva-Boote an. Einmal im Jahr begrüsst man die internationalen Mitglieder der Asdec, des Verbands für Vintage- und Klassikboote, an ihrem Wochenendtreffen.

Einmal jährlich treffen sich in Cernobbio die Mitglieder des Verbands für Vintage- und Klassikboote. Sie zelebrieren nicht nur ihre Boote, sondern präsentieren auf dem Gelände der Villa d'Este auch ihre Oldtimer. Foto: Getty

Da diese Schiffsbesitzer oft auch Freunde von Oldtimern sind, werden ihre Wagen ebenso auf dem Gelände der Villa d’Este präsentiert – eine Motorshow vom Allerfeinsten, die sich die Gäste nach dem Lunch auf der Terrasse am Wasser anschauen.

Villa d'Este, Cernobbio I, DZ mit Frühstück ab 920 Euro, Villadeste.com;

Bootswerft: Cantiereernestoriva.it

