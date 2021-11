Gastrosharing in Burgdorf – Wo die Arbeit keine «Büez» ist Raum für Begegnungen, zukunftsfähige Arbeitsformen und lokale Wertschöpfung: Mit dieser Vision wurde Fuchs & Specht vor fünf Jahren in der Oberstadt gegründet. Was ist daraus geworden? Regina Schneeberger

Anouchka Lüthi und Christoph Schafroth setzen auf ein unkonventionelles Konzept. Foto: Beat Mathys

An diesem Nachmittag ist es ruhig in der Hofstatt in der Burgdorfer Oberstadt. Zugeklappte Tische, leere Stühle. Doch im Restaurant namens Specht brennt Licht. Auf der Menükarte beim Eingang ist von spanischer, tibetischer und japanischer Küche zu lesen. Was den Anschein einer planlosen Zusammenstellung machen kann, hat durchaus Strategie. Seit drei Jahren teilen sich verschiedene Teams beziehungsweise Gastrokonzepte abwechselnd das Restaurant. «Das Konzept des hier entwickelten Gastrosharing hat sich bewährt», sagt Christoph Schafroth, Co-Geschäftsleiter der Genossenschaft Specht.