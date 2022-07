Süsses Seeland – Wo der Zucker im Boden steckt Aarberg ist die Heimat des Schweizer Zuckers. Der Weg der Rüben vom Feld zur dortigen Zuckerfabrik ist streng reglementiert – und war gefährdet. Brigitte Walser Michael Bucher

Landwirt Stefan Schwab prüft die Qualität seiner Zuckerrüben. Foto: Beat Mathys

Stefan Schwab kniet in einem Wald aus Zuckerrübenblättern. Es ist kurz nach 10 Uhr, und die Sonne brennt bereits gnadenlos hernieder. Ein Ruck, und schon hat der 38-jährige Landwirt eine Zuckerrübe aus der Erde gezogen. 500 Gramm wiegt sie. «Bei der Ernte im Oktober oder November wird sie doppelt so schwer sein», sagt Schwab, der in Niederried bei Kallnach einen Bauernhof in dritter Generation führt.