Verstecktes Feld im Emmental – Wo der Hanf hinter Stacheldraht wächst Markus Lüdis Präparate aus Hanf sind gefragt. Wegen einer Gesetzeslockerung kann er nun mehr Cannabis anbauen. Ein Besuch auf der Plantage. Regina Schneeberger Beat Mathys (Fotos)

Die Hanfpflanzen schossen dank heissem Sommer in die Höhe. Medikamentenhersteller Markus Lüdi wirft einen prüfenden Blick auf die Blüten. Foto: Beat Mathys

Hinter dem abgelegenen Bauernhof führt ein schmaler Schotterweg ins Grüne. Kein Spazierweg. Hier geht lediglich der Landwirt entlang. Nach wenigen Minuten Fussmarsch erreicht man einen Sonnenhang mit einer Sicherheitsinstallation, die nicht so recht in die beschauliche Emmentaler Hügellandschaft passen will. Ein Stück Land ist von einem engmaschigen Zaun umgeben, darüber erheben sich die messerscharfen Klingen des Nato-Drahts. Es muss ein besonderes Feld sein, das hier liegt.