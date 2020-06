Finanzkrise in der Stadt Bern – Wo der Gemeinderat sparen will Eine Liste der einzelnen Sparmassnahmen zeigt, wo genau die Berner Stadtregierung im 20-Millionen-Sparpaket den Rotstift ansetzen will. Benjamin Bitoun

Das Berner Velofestival Hallo Velo ist eines der Sparopfer des Gemeinderats. Foto: Walter Pfäffli

«Es kommen finanzpolitisch schwierige Zeiten auf uns zu.» Mit diesem Satz brachte der Stadtberner Finanzdirektor Michael Aebrsold (SP) bei der Pressekonferenz zum Stadthaushalt 2021 auf den Punkt, was die Bernerinnen und Berner in den nächsten Jahren erwartet. Damit ist klar: Das Jahrzehnt, in der die Stadt finanzpolitisch erfolgreich unterwegs war und regelmässig Überschüsse erzielte, geht offiziell zu Ende. Es folgt der erneute Abstieg in eine Phase der wiederkehrenden Sparübungen.