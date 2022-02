Bevölkerungsstatistik Oberland – Wo das Oberland wächst und wo es schrumpft, wo es jung ist und wo alt «Die Kleinen werden kleiner.» Diese Aussage trifft auf die Bevölkerungsentwicklung der Oberländer Gemeinden zu. Es sind aber nicht die grossen, die am stärksten wachsen. Samuel Günter

Im Berner Oberland nimmt die Bevölkerungszahl leicht zu. Foto: Bruno Petroni

Im Jahr 2020 ist die Bevölkerung im Berner Oberland gewachsen. Um insgesamt 369 Personen. Das entspricht einer Zunahme von 0,2 Prozent, wie der Publikation «Wohnbevölkerung der Gemeinden, Verwaltungskreise und Verwaltungsregionen am 31.12.2020» zu entnehmen ist. Diese wurde von der Finanzverwaltung des Kantons Bern veröffentlicht.

Demnach liegt das Oberland deutlich unter dem kantonalen Durchschnitt von 0,4 Prozent. Diesen Wert erreicht der am stärksten gewachsene Oberländer Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental und kommt per Ende 2020 auf 40’607 Einwohnerinnen und Einwohner. Thun legt um 0,2 (auf 107’809) und Interlaken-Oberhasli um 0,1 Prozent (auf 47’645) zu. In Obersimmental-Saanen ist die Bevölkerungszahl rückläufig – allerdings nur minimal. Mit 16’550 Einwohnern sind es 6 weniger als Ende 2019.

Das Bild akzentuiert sich, wenn man die Entwicklung über fünf Jahre – von 2015 bis 2020 – anschaut. Auch hier wächst Frutigen-Niedersimmental mit einem Plus von 2,32 Prozent am stärksten. Thun kommt auf 1 Prozent, Interlaken-Oberhasli auf 0,58 Prozent. Und in Obersimmental-Saanen ging die Bevölkerungszahl in der Zeit um 0,82 Prozent zurück. Der Kanton weist für diese Periode ein Wachstum von 2,52 Prozent auf.

Die Grössten und die Kleinsten Infos einblenden Das Podest der grössten Oberländer Orte ist für die kommenden Jahre in Stein gemeisselt: Thun (43’476 Einwohner) vor Steffisburg (15’991) und Spiez (12’926). Dahinter kam es aber im Jahr 2020 zu einer Verschiebung. Heimberg hat 6968 Einwohnerinnen und Einwohner und überholt damit Frutigen mit 6967. Auf Rang 5 und 6 folgen Saanen (6836) und Uetendorf (5830). Um den 7. Platz liefern sich Unterseen und Interlaken ein Rennen. Wie die letzten Jahre hat das Stedtli (5760) die Nase vorn. Aber Interlaken (5719) konnte Boden gutmachen. Sigriswil mit 4847 Einwohnerinnen und Einwohnern und Meiringen (4666) kommen auf Rang 9 und 10. Einzige Gemeinde mit einer zweistelligen Einwohnerzahl ist Saxeten (92). Teuffenthal kommt auf 160 und Lütschental auf 214. Es folgen Horrenbach-Buchen (226), Wachseldorn (229), Pohlern (232), Guttannen (245), Zwieselberg (322), Gündlischwand (351) und Niederried (368). Abgesehen von den letzten dreien weisen all diese Gemeinden über die Jahre 2015 bis 2020 ein negatives Wachstum auf, ja gehören dabei sogar zu den Spitzenreitern. So ist Guttannen mit einem Minus von 15,81 Prozent am stärksten geschrumpft, gefolgt von Pohlern (–7,94 Prozent) und Horrenbach-Buchen (–6,61 Prozent). Dann kommt die erste Nicht-Kleingemeinde – Lauterbrunnen mit einem Minus von 6,12 Prozent – und schliesslich Saxeten (–5,15 Prozent). (sgg)

Stadt Thun im Minus

Unterschiedlich präsentiert sich die Entwicklung in den Gemeinden. Im Jahr 2020 gingen in 35 der 79 Oberländer Gemeinden die Bewohnerzahlen zurück. Über fünf Jahre gesehen, weisen immer noch 30 Kommunen ein negatives Wachstum auf.

Dazu gehört überraschenderweise auch die Stadt Thun, wo die Bevölkerungszahl zwischen 2015 und 2020 um 0,06 Prozent zurückgegangen ist. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich aber, dass Thun eigentlich stets ein leichtes Wachstum aufwies. Von Ende 2015 bis Ende 2018 von 43’500 auf 43’734. Von dort ging aber die Einwohnerzahl bis Ende 2020 auf 43’476 zurück.

Stadtpräsident Raphael Lanz führt dies unter anderem auf die Wohnungssituation zurück. «Thun hat mit 0,17 Prozent eine der tiefsten Leerwohnungsziffern der Schweiz.» Dies lasse kein grosses Wachstum zu. «Die geringe Leerwohnungsziffer lässt zudem das Preisniveau ansteigen, was besonders für Junge und Familien eine Herausforderung ist. Deshalb ist es wichtig, dass wir mehr Wohnraum schaffen können.» Auch wenn es nicht das Ziel sei, «um jeden Preis zu wachsen».

In Thun stehen nur sehr wenige Wohnungen leer, das wirkt sich auf das Wachstum aus. Foto: Bruno Petroni

Ziel sei primär ein «qualitatives Wachstum». «Dabei kommt der Entwicklung nach innen eine grosse Bedeutung zu.» Diese müsse mit einer Stärkung und Aufwertung der Freiräume und öffentlichen Räume einhergehen. «Damit Thun als Lebensraum für alle, insbesondere auch für Familien, attraktiv bleibt.»

Lanz betont, dass Thun als Wohnort sehr beliebt und auch für Familien attraktiv sei. «So ist die Stadt Thun zum Beispiel seit 2018 ausgezeichnet mit dem Unicef-Label ‹kinderfreundliche Gemeinde›.» Um diesen Leitsatz auf politischer Ebene noch zu festigen, erarbeite die Stadt Thun derzeit ein Kinder- und Jugendleitbild. «Dabei wird auch die Bevölkerung miteinbezogen.»

«Damit die jungen Thunerinnen und Thuner aber nicht gezwungen sind, wegzuziehen und andernorts eine Familie zu gründen, brauchen wir gewisse Entwicklungsmöglichkeiten.» Raphael Lanz, Stadtpräsident Thun

«Damit die jungen Thunerinnen und Thuner aber nicht gezwungen sind, wegzuziehen und andernorts eine Familie zu gründen, brauchen wir gewisse Entwicklungsmöglichkeiten», erklärt Lanz. So sei es Ziel der aktuellen Ortsplanungsrevision, Raum zum Wohnen zu schaffen, aber auch die vorhandenen Arbeitszonen besser zu nutzen. «Um so auch Entwicklungsmöglichkeiten für bestehende und neue Unternehmen zu schaffen.» Dies führe zu neuen Arbeitsplätzen, was die Attraktivität Thuns als Wohn- und Arbeitsstandort stärke.

Leissigen wurde überrollt

Leissigen ist die Oberländer Gemeinde, die zwischen 2015 und 2020 am stärksten gewachsen ist. Die Lage am See spielt dabei auch eine Rolle. Foto: Bruno Petroni

Es waren auch sonst nicht die grossen Ortschaften, die zwischen 2015 und 2020 am stärksten zulegen konnten. An erster Stelle steht Leissigen, wo die Bevölkerungszahl um 14,8 Prozent gestiegen ist, und ebenfalls im zweistelligen Bereich zugelegt hat Uttigen.

Die Lage Leissigens spiele sicher eine Rolle, erklärt Gemeindepräsidentin Letizia Müller. «Direkt am See, verkehrstechnisch gut erschlossen und in unmittelbarer Nähe zu den beiden Zentren Spiez und Interlaken.» Weiterer Faktor seien die tiefen Bodenpreise. «Hier ist Land viel günstiger als in benachbarten Gemeinden – speziell auf dem Bödeli, wo verfügbares Land sehr knapp ist.»

«Leissigen wird zum idealen Ort für junge Leute gerade vom Bödeli, die sich ein neues Zuhause als Familie aufbauen wollen. Ich selbst bin dafür ein Beispiel.» Letizia Müller, Gemeindepräsidentin Leissigen

Hinzu komme der dörfliche Charakter mit einem aktiven Vereinsleben. «Dadurch wird Leissigen zum idealen Ort für junge Leute gerade vom Bödeli, die sich ein neues Zuhause als Familie aufbauen wollen», erklärt Letizia Müller. «Ich selbst bin dafür ein Beispiel.»

Gewollt war das Wachstum in dieser Grösse nicht. «Vor einigen Jahren wurde sehr viel Bauland eingezont, als dann auf einmal auch die Zinsen sehr niedrig waren, ergab sich ein Run», sagt die Gemeindepräsidentin. «Wir wurden davon richtig überrollt.» Bei der Einzonung sei man von Einfamilienhäusern ausgegangen. Gebaut wurden aber meist Mehrfamilienhäuser. «Statt vier gab es so 16 neue Einwohner.»

«Wir verfügen noch über stille Baulandreserven.» Der Boom sei also wohl noch nicht zu Ende. Darüber ist die Gemeindepräsidentin nicht ganz glücklich. «Schnelles Wachstum kann auch problematisch sein, vor allem wenn es, wie in diesem Fall, nicht antizipiert wurde.» So könne die Infrastruktur an ihre Grenzen kommen. In Leissigen betreffe dies vor allem die Schule und den Werkhof. «Da sind Lösungen in Arbeit. Aber bis diese umgesetzt werden können, dauert es Jahre.»

Uttigen profitiert von Generationenwechsel

«Die rege Bautätigkeit und das verfügbare Bauland für Neubauten haben einen wesentlichen Anteil zum Wachstum beigetragen», erklärt Uttigens Gemeindepräsident Beat Fischer. Nicht zu vernachlässigen seien aber auch die Generationenwechsel bei älteren Liegenschaften. «Wo bisher vielleicht zwei Personen in einem älteren Einfamilienhaus gewohnt haben, sind vielerorts Familien eingezogen.» Und wohl habe auch das tiefe Zinsniveau eine Rolle gespielt.

«Durch den angesprochenen Generationenwechsel sind nun viele Familien mit Kindern zugezogen.» Jan Augstburger, Gemeindeschreiber und Bauverwalter Uttigen

Bei der letzten Ortsplanung 2009 habe man bewusst zusätzliches Bauland eingezont, um damit ein gewisses Wachstum zu erzielen, welches «bestmöglich auf die bestehende Infrastruktur» ausgelegt wurde, erklärt Jan Augstburger, Gemeindeschreiber und Bauverwalter Uttigens. «Durch den angesprochenen Generationenwechsel sind nun viele Familien mit Kindern zugezogen, was natürlich direkte Auswirkungen im schulischen Bereich mit sich bringt.»

Uttigen sei für Zuzüger eine attraktive Adresse, ist Gemeindepräsident Fischer überzeugt. «Die ländliche Lage und die wunderschöne Aussicht auf die Alpen ist sicher eines der Hauptargumente.» Die Primarschule sei im Dorf und habe einen guten Ruf. «Natürlich leistet auch die gute Erschliessung ihren Beitrag», meint er, und nicht zuletzt: «Uttigen fägt eifach.»

«Die Gemeinde kann optimale Rahmenbedingungen schaffen, damit sich die Bevölkerung wohl im Dorf fühlt», beschreibt Augstburger die Möglichkeiten der Behörden. So unterstütze die Gemeinde die örtlichen Vereine, setze sich dafür ein, dass weiterhin Einkaufsmöglichkeiten bestünden und dass das Naherholungsgebiet mindestens so attraktiv bleibe, wie es heute sei.

«Klar ist es das Ziel der Gemeinde, neues Bauland einzuzonen. Die Nachfrage ist sehr hoch.» Beat Fischer, Gemeindepräsident Uttigen

Und bald schon stehe für Uttigen die nächste Ortsplanungsrevision an. «Klar ist es das Ziel der Gemeinde, neues Bauland einzuzonen. Die Nachfrage ist sehr hoch», sagt Fischer. Wo und ob Einzonungen möglich sind, hänge jedoch von einigen fremdgesteuerten Faktoren ab. «Es darf aber nicht ausser Betracht gelassen werden, dass die Infrastruktur unter dem stetigen Wachstum leiden kann.»

In Saxeten fehlen Wohnungen

Die Statistik gibt aber nicht nur Auskunft über die reinen Bevölkerungszahlen, sondern beispielsweise auch über die Altersstruktur der Gemeinden. So werden die Anteile der Bevölkerung zwischen 0 und 19 Jahren, zwischen 20 und 64 Jahren und älter ausgewiesen.

So weisen mit Saxeten (9,78 Prozent) und Guttannen (11,84 Prozent) zwei Gemeinden den kleinsten Anteil unter 20-Jähriger auf, die auch in den letzten Jahren sehr stark geschrumpft sind (siehe Box). «Wer in Saxeten wohnt, ist auf ein bis zwei Autos angewiesen und ‹muss› die Kinder seit einigen Jahren in die Schule in Wilderswil schicken», erklärt Daniela Santiago. Sie leitet die Gemeindeschreiberei Saxeten. «Ich denke, es ist für viele umständlich, auch wenn der Transport gut organisiert ist.» Viele Leute würden wohl auch die Strasse, auf der man nicht überall kreuzen kann, scheuen. «Gerade im Winter.»

«Dabei wäre Saxeten für Kinder ein Paradies. Sie können in unberührter Natur und in Sicherheit aufwachsen.» Daniela Santiago, Leiterin Gemeindeschreiberei Saxeten

Durch den Wegfall von Dorfladen, Poststelle, Bankfiliale und anderen Institutionen habe die Attraktivität des Ortes sicher abgenommen. «Dabei wäre Saxeten für Kinder ein Paradies», meint Daniela Santiago. «Sie können in unberührter Natur und in Sicherheit aufwachsen. Der Schultransport ist organisiert und funktioniert sehr gut.»

Saxeten ist die kleinste Oberländer Gemeinde. Und auch eine, die stark schrumpft. Foto: Bruno Petroni

Das Hauptproblem sei der fehlende Wohnraum. «Leider hat es in Saxeten nicht viel bis gar keine leer stehenden Wohnungen.» Hier habe die Gemeinde aber keine Handlungsmöglichkeiten. Kritisch für die Selbstständigkeit werde es, wenn die Finanzen nicht mehr reichten. «Wenn wir etwa keine Unterstützung mehr bekommen würden.» Oder auch wenn keine Gemeinderäte mehr gefunden werden könnten. «Dies würde wohl zu einer Fusion führen. Konkret ist aber noch nichts geplant oder angedacht.» Das Amt des Gemeindepräsidenten ist aber zurzeit vakant.

Viele Ältere in Oberhofen und Sigriswil

Aber nicht nur kleine Gemeinden weisen teilweise einen tiefen Anteil Jugendlicher auf respektive einen hohen Anteil Senioren. Oberhofen und Sigriswil weisen einen Anteil von 33,66 respektive 32,62 Prozent von Einwohnerinnen und Einwohnern über 65 Jahren aus. Nur Guttannen (37,96 Prozent) weist einen höheren Wert auf.

«Die ältere Wohnbevölkerung bringt durchaus auch eine grosse Wertschöpfung in unsere Gemeinde, und die Steuereinnahmen fliessen regelmässiger.» Anton Haldemann, Gemeindeschreiber Sigriswil

«Es wird wohl an der guten Struktur – Läden, Post, Hallenbad – liegen sowie am guten Klima», meint Philippe Tobler, Gemeindepräsident Oberhofens. Anton Haldemann, Gemeindeschreiber von Sigriswil, sieht in der attraktiven Wohnlage und den entsprechend hohen Immobilienpreisen einen Grund. «Zudem gibt es in unserer Gemeinde auch überdurchschnittlich viele Alters- und Pflegeheime und Seniorenresidenzen.»

Der Anteil an Einwohnerinnen und Einwohnern, die 65-jährig und älter sind, ist in Oberhofen sehr hoch. Foto: Bruno Petroni

Die atypische Verteilung habe Vor- und Nachteile betonen beide. «Die ältere Wohnbevölkerung bringt durchaus auch eine grosse Wertschöpfung in unsere Gemeinde, und die Steuereinnahmen fliessen regelmässiger, weil zum Beispiel die Renten in der Pandemie unverändert hoch geblieben sind», hält Haldemann fest. «Andererseits sind Familien und die Jugend die Zukunft der Gemeinde, weshalb wir auch für die Familien gute Rahmenbedingungen bieten und schaffen wollen.» Und Tobler erklärt: «Wie immer in der Natur sollte es ein gesundes Mass an Ausgleich geben, damit die Schulen und Vereine bestehen können.»

«Jedoch sind uns die Hände im Bereich der Immobilienpreise gebunden, dort muss sich der Markt selbst etwas regulieren.» Philippe Tobler, Gemeindepräsident Oberhofen

Der Oberhofner Gemeindepräsident verweist auf private Initiativen zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums. «Und die Gemeinde schaut mit der Erneuerung der Schulanlage für ein gutes Angebot an Bildung. Jedoch sind uns die Hände im Bereich der Immobilienpreise gebunden, dort muss sich der Markt selbst etwas regulieren.»

Auch Sigriswil weist einen sehr hohen Anteil an Seniorinnen und Senioren auf. Foto: Bruno Petroni

In Sigriswil sei in den letzten Jahren Bewegung in die Familienpolitik gekommen, erklärt Haldemann. «Auf private Initiative hin entstand der Familienverein Sigriswil, welcher umfangreiche Angebote für die Familien einführte.» Doch auch die Politik hat sich die Steigerung der Familienfreundlichkeit zum Ziel gesetzt. «So wurden beispielsweise die Beiträge an die Kindertagesstätten erhöht, das Tagesschulangebot ausgebaut und die Jugendförderungsbeiträge an die Vereine erhöht.» Anfang dieses Jahres hat der Gemeinderat beschlossen, eine Arbeitsgruppe für die Erarbeitung eines Familienleitbildes einzusetzen.

Haldemann wie Tobler sind überzeugt, dass ihre Gemeinden auch für Familien und Junge attraktiv sind. «Oberhofen hat ein tolles Angebot für Familien im Bereich des Hallenbades, der Schule und Bildung sowie ein intaktes Dorfleben mit vielen Vereinen und Angeboten», sagt Tobler. Auch Haldemann verweist auf das reichhaltige Vereinsleben, streicht die attraktive Wohnlage und die bestehende Infrastruktur heraus.

Wenig Senioren in Gurzelen, viel Junge in Homberg

Den tiefsten Anteil an Senioren weist die Gemeinde Gurzelen auf. «Der tiefe Durchschnitt erstaunt uns ehrlich gesagt auch etwas», erklärt Gemeindeschreiberin Livia Burkhalter. Ein Grund könnten die vielen Einfamilienhäuser sein. Diese würden in der Regel relativ früh der nächsten Generation übergeben. «Hinzu kommt, dass Gurzelen rudimentär an den öffentlichen Verkehr angeschlossen ist und über keine Einkaufsmöglichkeit verfügt, was den Ansprüchen von Personen über 65 Jahren wohl eher nicht längerfristig entspricht.»

Am meisten Jugendliche wohnen in Homberg, wo sie 27,45 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Eine abschliessende Erklärung dafür hat Gemeindeschreiber Stefan Wetli nicht. Der letzte grosse Neubau sei die Überbauung Rütschibrunnenweg 2006 gewesen. Er vermutet, dass die Besitzer der Einfamilienhäuser diese inzwischen verkauft haben. An Familien mit Kindern.

«Einmal hat es viele Kinder und ein paar Jahre später viel weniger.» Stefan Wetli, Gemeindeschreiber Homberg

Man müsse aber auch bedenken, dass gerade kleine Gemeinden Wellenbewegungen unterworfen seien. «Einmal hat es viele Kinder und ein paar Jahre später viel weniger.» Allerdings war der Anteil Jugendlicher in Homberg 2015 mit 27,8 Prozent gar leicht höher. Der hohe Anteil an Jugendlichen sei eine gute Sache, findet Wetli. «Es ist in unserem Interesse, dass wir die Schule linke Zulg – Homberg, Horrenbach-Buchen und Teuffenthal – weiterhin bis in die 9. Klasse selbst betreiben können.» Die Schule sei durch die Fusion von Schwendibach und Steffisburg zusätzlich unter Druck geraden. Vorher war Schwendibach ebenfalls Teil der Schule linke Zulg.

Spezialfälle Hasliberg und Guttannen

Ein Spezialfall ist Hasliberg. Es ist die einzige Gemeinde, in der die Bevölkerung im Erwerbsalter (20 bis 64 Jahre) mit 49,74 Prozent weniger als die Hälfte ausmacht. Monika Wehren, Abteilungsleiterin zentrale Dienste, hat dafür eine einfache Erklärung: die internationale Schule École d’Humanité. «Dort leben zurzeit 70 Personen, die jünger sind als 20 Jahre.» Klammert man diese aus, steigt der Anteil der Personen im Erwerbsalter auf 52,9 Prozent.

In keiner Oberländer Gemeinde ist zwischen 2015 und 2020 die Bevölkerungszahl so stark zurückgegangen wie in Guttannen. Foto: Bruno Petroni

Ein vergleichsweise immer noch tiefer Wert – der Durchschnitt im Kanton Bern beträgt knapp über 58 Prozent. Es reicht aber, um vier Gemeinden zu überholen. Die rote Laterne geht mit einem Anteil von 50,2 Prozent an Guttannen. Die Oberhasler Gemeinde weist mit 37,96 Prozent auch den höchsten Anteil Einwohner im Seniorenalter aus. Gleichzeitig ist der Oberhasler Ort zwischen 2015 und 2020 auch mit Abstand am stärksten geschrumpft. Und zwar von 291 Einwohnerinnen und Bewohnern auf 245 um fast 16 Prozent. Pohlern an zweiter Stelle schrumpfte um knapp 8 Prozent. Eine Anfrage bei der Gemeindeverwaltung Guttannen nach den Gründen und möglichen Massnahmen blieb bisher unbeantwortet.

Samuel Günter ist Redaktor beim Berner Oberländer. Er berichtet schwergewichtig über Politik und Wirtschaft und betreut journalistisch die Lütschinentäler. Mehr Infos @Samuel_Guenter

