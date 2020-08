Hasenlehn-Museum Trubschachen – Wo das Dachdecken zelebriert wird Derzeit wird das Stöckli-Dach im Hasenlehn Trubschachen mit neuen Schindeln gedeckt. Damit die Leute bei der Ausübung des alten Handwerkes zuschauen können, wurde eigens eine Tribüne aufgestellt. Jacqueline Graber

Dachdecker Theo Gerber an der Arbeit. Fotos: Raphael Moser

Zum Glück hat es einen Brunnen vor dem Hasenlehn-Stöckli in Trubschachen. Das vereinfacht Dachdecker Theo Gerber die Arbeit. Statt täglich mühsam Wasser in ein grosses Becken zu füllen, kann er die gebündelten Schindeln in den Brunnen werfen. Dennoch bleibt ihm der regelmässige Gang vom Dach hinunter zum Brunnen, um Nachschub zu holen, nicht erspart. «Die Schindeln müssen nass angenagelt werden, sonst können sie sich spalten», erklärt er.