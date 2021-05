Bundesrat legt Eckwerte fest – Wo braucht es künftig ein Covid-Zertifikat? Bereits im Juni sollen die ersten Covid-Zertifikate ausgestellt werden. In der Schweiz wird das Dokument nur für eine Übergangszeit nötig sein, für Auslandsreisen jedoch länger. Markus Brotschi

Geimpfte sollen bereits im Laufe des Juni ein Covid-Zertifikat erhalten. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Geimpfte, Genesene und mit PCR- oder Antigen-Tests negativ Getestete erhalten ein sogenanntes Covid-Zertifikat. Dieses soll sowohl in Papierform wie digital ausgestellt werden. Der Bundesrat hat die Anwendungsbereiche des Covid-Zertifikats definiert. Dabei gibt es einen roten Bereich, in dem das Zertifikat obligatorisch sein wird, einen orangen Bereich mit einer freiwilligen Verwendung und einen grünen Bereich, in dem der Zutritt zwingend ohne Zertifikat gewährt werden muss. Kindern und Jugendlichen bis 16 Jahren soll ein genereller Zugang in allen Bereichen ohne Zertifikat gewährt werden.