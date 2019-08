Wo blieb die Warnung vor der Schlammlawine?

In Chamoson starben Menschen durch ein Unwetter. Es ist wie bei jedem Unwetter in der Schweiz: Sie hätten nicht sterben müssen, nicht sterben dürfen. Im Wallis gab es viel Zeit, um Menschen zu warnen.

Das Gewitter von Chamoson begann mehr als drei Stunden vor dem Eintreffen im Wallis als schüücher Regenguss bei Valence südlich von Lyon: Diese Schauerzelle verstärkte sich in der Folge und lag eine Stunde später um 16 Uhr schon deutlich verstärkt als Hagelgewitter in den violetten Farben auf dem Radar unterwegs Richtung Nordosten: Nochmal eine Stunde später um 17 Uhr war das Gewitter in Obersavoyen bei Chambéry angekommen: