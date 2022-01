Kommentar zum Auftritt des Bundesrates - Wo bleibt die klare Botschaft an die Bevölkerung?

Zwischen den Zeilen liest man heraus, worauf der Bundesrat setzt: darauf, dass die Schweiz die heftige Omikron-Welle ohne Schliessungen und ohne Überlastung des Gesundheitswesens übersteht. Zehntausende Ansteckungen pro Tag, mitten im Winter, fast ohne Einschränkungen des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens – und trotzdem halten die Spitäler dem Druck stand. Das wäre dann wohl das Ende der Pandemie in der Schweiz. Noch im Januar werden wir wissen, ob die Hoffnung sich erfüllt.

In diesem Moment hält der Bundesrat seine erste Pressekonferenz seit bald einem Monat ab – eine Ewigkeit in der Pandemie. Doch statt die Bevölkerung mit deutlichen Worten auf die anstehenden, entscheidenden zwei Wochen einzustimmen, folgt ein Auftritt, wie wir ihn schon Dutzende Male erlebt haben in den letzten zwei Jahren. So vergehen nur wenige Sekunden, bis auch der neue Bundespräsident Ignazio Cassis sich der abgedroschenen Phrase «Wir beobachten die Lage genau» bedient.